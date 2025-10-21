پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه ۴۵ متری شهدای اقتدار یاسوج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ کیوان آشنا در بازدید از روند اجرای پروژه ۴۵ متری شهدای اقتدار اظهار داشت: این پروژه به طول تقریبی چهار کیلومتر از پل سردار شهید یزدان‌پناه تا محدوده عمده‌فروشان نجف‌آباد در حال اجراست و در سه فاز تعریف شده است.

وی افزود: فاز نخست شامل پل و بخشی از معبر، تکمیل و زیر بار ترافیک رفته و فاز دوم نیز تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد. شهردار یاسوج گفت: عملیات زیرسازی فاز سوم نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده کل پروژه به بهره‌برداری برسد.

آشنا ادامه داد: تاکنون با وجود کمبود منابع مالی و بدون استفاده از پیمانکاران بیرونی، بخش عمده‌ای از کار با توان نیروهای داخلی شهرداری انجام شده است.

وی بیان کرد: این پروژه علاوه بر کاهش محسوس بار ترافیکی در مناطق نجف‌آباد، اکبرآباد و آریوبرزن، موجب افزایش ارزش املاک اطراف و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.

شهردار یاسوج تصریح کرد: با وجود برخی چالش‌ها در تملک اراضی مسیر، تاکنون ۹۵ درصد از مشکلات مربوط به مالکین برطرف شده و توافق‌ها در حال نهایی شدن است.

آشنا گفت: پروژه شهدای اقتدار نمونه‌ای از توانمندی مجموعه شهرداری در اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی با حداقل امکانات است و نشان می‌دهد که با همکاری مردم و همراهی مدیران می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه شهر برداشت.

وی افزود: انتظار داریم شهروندان در مسیر پیشرفت شهر همکاری لازم را داشته باشند و اطمینان می‌دهیم که مجموعه شهرداری با تمام توان در کمترین زمان ممکن به وعده‌های خود عمل خواهد کرد.