باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: اجرای طرح آتش‌بس برای غزه «بهتر از حد انتظار پیش می‌رود».

ونس در مرکز هماهنگی نظامی در جنوب اراضی اشغالی، جایی که نیرو‌های آمریکایی برای نظارت بر آتش‌بس مستقر شده‌اند، صحبت می‌کرد.

او مدعی شد: «دولت اسرائیل در اجرای طرح غزه به طرز چشمگیری مفید بوده است.»

معاون ترامپ مدعی شد که اگر حماس به طرح آتش‌بس غزه پایبند نباشد، با نابودی روبرو خواهد شد.

ونس به خبرنگاران در اسرائیل گفت: «ما در جایی خواهیم بود که این صلح پایدار و بادوام باشد و اگر حماس همکاری نکند، همانطور که رئیس جمهور ایالات متحده گفته است، حماس محو خواهد شد.»

او اذعان کرد که «مقداری بی‌صبری نسبت به حماس» از سوی اسرائیل وجود دارد، اما تأکید کرد که همه طرف‌ها باید «کمی انعطاف‌پذیر» باشند.

منبع: آسوشیتدپرس