نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه، امروز -سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴- با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار نماینده ویژه روسیه آخرین وضعیت منطقه را تشریح نمود و درباره همکاریهای منطقهای توضیحاتی ارائه کرد.
لاریجانی ضمن تشکر از مواضع روسیه در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، در زمینه همکاریهای منطقهای از نظرات ایشان استقبال کرد.
گفتنی است، الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در امور سوریه، روز گذشته -دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور در وزارت خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.