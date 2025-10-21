نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه، امروز -سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴- با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار نماینده ویژه روسیه آخرین وضعیت منطقه را تشریح نمود و درباره همکاری‌های منطقه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.

لاریجانی ضمن تشکر از مواضع روسیه در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای از نظرات ایشان استقبال کرد.

گفتنی است، الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه، روز گذشته -دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور در وزارت خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

