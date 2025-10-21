منابع خبری از اقدام بنیامین نتانیاهو برای برکناری مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس گزارشهای رسانههای صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم «تساحی هنگبی» را از سمت مشاور امنیت داخلی "اسرائیل" برکنار کرد.
هنگبی بعد از برکناری گفت که باید درباره شکست مفتضحانه ۷ اکتبر تحقیق کامل صورت گیرد.
مشاور برکنار شده امنیت داخلی این رژیم، تأکید کرد که باید یک تحقیق جامع در مورد «شکست مفتضحانه» روز هفتم اکتبر (حمله غافلگیرکننده مقاومت) انجام شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از برکنار کردن مشاور امنیت داخلی این رژیم «گیل رایخ» را برای تصدی این منصب تعیین کرد.
همزمان رسانههای عبری گزارش دادند که «ران درمر»، وزیر امور راهبردی رژیم "اسرائیل" با پیشنهاد نتانیاهو در ارتباط با انجام انتخابات مقدماتی حزب لیکود (به ریاست شخص نتانیاهو) مخالفت کرده است.
پیش بینی میشود که درمر نیز از سمت خود استعفا کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین