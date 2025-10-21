باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴- در آیین روز ملی صادرات، با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم مشکلاتی را که در این مراسم از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، رفع کنیم، اظهار داشت: باور بنده این است که چنانچه حضرت علی (ع) می‌فرمایند، تجار و تولیدکنندگان اساس و پایه پایداری جوامع هستند و لذا باید همه تلاش خود را برای تسهیل وضعیت و رونق کسب و کار آنها به کار بگیریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست دیگری که صبح امروز با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داشت، افزود: از ۲ ماه قبل نشست‌های منظمی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران داریم؛ به این شکل که کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اعضای مجمع، به شکل هفتگی و با محوریت رفع مشکلات پیش‌روی تولید تشکیل می‌شود و شخصا گزارش‌های این جلسات را ماهی یکبار در نشستی با اعضای مجمع بررسی می‌کنم.

پزشکیان با بیان اینکه در نشست با اعضای اتاق ایران عنوان کردم که آمادگی تعامل مشابه با آنان را نیز داریم، تصریح کرد: دولت چهاردهم مصمم است مشکلات پیش‌روی تولید در زمینه قوانین و مقررات، دیپلماسی، ارزی، قاچاق و نظایر آن را برطرف کند و در همین راستا آماده تعامل با همه فعالان اقتصادی هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به حجم تبادلات تجاری کشورمان و مقایسه آن با برخی کشور‌های دیگر گفت: شخصا هرگز راضی به این نشده‌ام که در هیچ عرصه‌ای عقب‌تر و ضعیف‌تر از دیگران باشم و در این زمینه نیز نگاه من این است که چرا باید حجم مبادلات خارجی ما زیر ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و مثلا به هزار میلیارد دلار افزایش نیابد؛ انسان به همان چیزی دست می‌یابد که آن را می‌بیند و مطالبه می‌کند، اگر اهداف بزرگ برای خودمان تعریف نکنیم، دستاورد‌های بزرگ نیز نخواهیم داشت.

پزشکیان تسریع در تسهیل و بهبود فضای کسب و کار فعالان اقتصادی را مستلزم همکاری و همراهی جدی و موثر دولت و بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: به نظرم جا داشت که امروز همه اعضای اقتصادی کابینه دولت به اضافه وزیر امور خارجه اینجا حضور می‌داشتند و دغدغه‌های شما را می‌شنیدند. ما در دولت هستیم که مشکلات شما را حل کنیم والا حضور ما در این مناصب توجیه دیگری ندارد.

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت چهاردهم برای رفع مشکلات و تسهیل فضای کسب و کار فعالان اقتصادی عزم جدی دارد، اظهار داشت: این ما و شما هستیم که تعیین می‌کنیم آینده باید چگونه باشد؛ برای رسیدن به آینه بهتر هر اندازه که نیاز باشد وقت و توان صرف خواهیم کرد.

پزشکیان با بیان اینکه با هم تلاش می‌کنیم آینده‌ای را که ایران و ایرانی شایسته آن است، بسازیم و در این مسیر تسلیم هیچ محدودیت و مانعی نمی‌شویم، افزود: مصمم هستیم که هر مسئله‌ای را که به مثابه تحریم داخلی مزاحمتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اصلاح و رفع کنیم. در این مسیر سران قوای مقننه و قضائیه نیز کاملا با دولت همراه هستند و علاوه بر اینها رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موکدا بر تسهیل فضای فعالیت اقتصادی تاکید کرده‌اند و این ناکارآمدی و ناتوانی ما بوده که باعث شده مشکلات این عرصه همچنان حل ناشده بمانند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات دولت برای بهبود روابط خارجی کشور، به ویژه با همسایگان تصریح کرد: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا فضای مراودات و تبادلات شما فعالان اقتصادی با کشور‌های خارجی و به خصوص همسایگان بهبود یابد.

پزشکیان در ادامه در تشریح چگونگی همراهی بخش خصوصی با تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی در کشور گفت: خود اصناف و تشکل‌های اقتصادی باید با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، مانع از تخلف برخی واحد‌های معدود و بهانه افتادن به دست کسانی شوند که ممکن است به خاطر یک تخلف، کل فضای فعالیت اقتصادی را مختل کنند. بیایید همه تلاش خود را برای رسیدن به بهترین جایگاه به کار بگیریم؛ اگر به این مسئله باور داشته باشیم، برای رسیدن به آن راه پیدا خواهیم کرد یا راه خواهیم ساخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری