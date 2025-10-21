باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر تیم آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: بازی برای ما واقعاً سخت شد. موقعیتهای زیادی داشتیم، چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم، اما هرچه به دقایق پایانی نزدیکتر میشدیم فشار روی بازیکنان بیشتر میشد تا بازی را ببرند. با وجود خلق موقعیتهای متعدد، در ضربات آخر کمی بیدقت بودیم و نتوانستیم از فرصتها استفاده کنیم.
او ادامه داد: همه راههای ممکن را امتحان کردیم. از کنارهها رفتیم، ارسال داشتیم و هر روشی را که به ذهن میرسید، به کار گرفتیم. بازیکنانم تمام تلاش خود را انجام دادند، اما متأسفانه توپهایمان به گل تبدیل نشدند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: از نظر نوع بازی، تیم عملکرد خوبی داشت، اما در تمامکنندگی ضعف داشتیم. باید به تیم حریف هم خسته نباشید بگویم، چون در کارهای دفاعی فوقالعاده عمل کردند و اجازه ندادند راحت به دروازهشان برسیم.
نویدکیا خاطرنشان کرد: سعی کردیم تا حد ممکن موقعیت زیادی به آخال ندهیم و بازی را در اختیار خود نگه داریم، اما به این برد نیاز داشتیم تا از نظر روحی و روانی شرایطمان بهتر شود. در چند هفته گذشته گل میخوردیم، اما میتوانستیم گل هم بزنیم. امیدوارم این روند رو به بهبود ادامه پیدا کند و در بازیهای آینده شرایط تیم بهتر شود.
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه بازیکنان سپاهان تیم مقابل را دست کم گرفته بودند، گفت: ممکن است که در بین خودشان همچنین تصوراتی داشته باشند و فکر میکردند که بازی راحتی داشته باشیم، اما من در جلسه قبل بازی هم گفته بودم که کارمان سخت است و وقتی موقعیتها گل نشد، فشار روی بازیکنان بالاتر رفت. قبول دارم که شاید تصور میشد بازی راحت باشد، اما موقعیتها و روند مسابقه کار را دشوارتر کرد. با این حال میتوانم بگویم تیم از لحاظ فوتبالی عملکرد خوبی ارائه کرد، هرچند اگر نیمه اول تمرکز بیشتری داشتیم، شاید شرایط راحتتر میشد.
نویدکیا درباره تغییرات در ترکیب تیم گفت: سعی کردم با توجه به فشردگی بازیها، به بازیکنانی که تعداد مسابقات زیادی پشت سر هم بازی کرده بودند استراحت بدهم و انرژی تازهای به تیم اضافه کنم. برخی بازیکنان جدید فرصت حضور پیدا کردند و تلاش خود را انجام دادند، هرچند این تغییرات نتیجه خاصی نداشت.
او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مصدومیت بازیکنان ادامه داد: برخی بازیکنان که در اوایل فصل آسیب دیدگی داشتند، با همان شرایط به میدان آمدند. وظیفه من به عنوان سرمربی این است که از همه بازیکنان دفاع کنم و اجازه ندهم کسی حس کند جزئی از تیم نیست؛ امروز هم این رویکرد را ادامه دادم، حتی درباره بحثهایی که هواداران درباره برخی بازیکنان داشتند.
نویدکیا درباره تصمیمات داوری و فرصتهای از دست رفته افزود: برخی صحنهها میتوانست نتیجه را متفاوت کند، اما قوانین قابل تغییر نیست. ما همیشه خواستهایم که زمان بازیها بهطور دقیق اعلام شود تا برنامهریزی درست داشته باشیم. فکر میکنم چهار تا پنج روز فاصله بین مسابقات کافی است و مشکلی برای بازیکنان ایجاد نمیکند.
سرمربی سپاهان در پایان گفت: در مورد بیدقتی بازیکنان، فشار مسابقه باعث شد برخی موقعیتها از دست برود. با این حال تلاش تیم ادامه دارد و امیدوارم در بازیهای آینده این روند بهتر شود.