سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: بازی برای ما واقعاً سخت شد و با وجود موقعیت‌های زیاد، در ضربات آخر کمی بی‌دقت بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر تیم آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: بازی برای ما واقعاً سخت شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم، چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم، اما هرچه به دقایق پایانی نزدیک‌تر می‌شدیم فشار روی بازیکنان بیشتر می‌شد تا بازی را ببرند. با وجود خلق موقعیت‌های متعدد، در ضربات آخر کمی بی‌دقت بودیم و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم.

او ادامه داد: همه راه‌های ممکن را امتحان کردیم. از کناره‌ها رفتیم، ارسال داشتیم و هر روشی را که به ذهن می‌رسید، به کار گرفتیم. بازیکنانم تمام تلاش خود را انجام دادند، اما متأسفانه توپ‌های‌مان به گل تبدیل نشدند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: از نظر نوع بازی، تیم عملکرد خوبی داشت، اما در تمام‌کنندگی ضعف داشتیم. باید به تیم حریف هم خسته نباشید بگویم، چون در کار‌های دفاعی فوق‌العاده عمل کردند و اجازه ندادند راحت به دروازه‌شان برسیم.

نویدکیا خاطرنشان کرد: سعی کردیم تا حد ممکن موقعیت زیادی به آخال ندهیم و بازی را در اختیار خود نگه داریم، اما به این برد نیاز داشتیم تا از نظر روحی و روانی شرایط‌مان بهتر شود. در چند هفته گذشته گل می‌خوردیم، اما می‌توانستیم گل هم بزنیم. امیدوارم این روند رو به بهبود ادامه پیدا کند و در بازی‌های آینده شرایط تیم بهتر شود.

او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه بازیکنان سپاهان تیم مقابل را دست کم گرفته بودند، گفت: ممکن است که در بین خودشان همچنین تصوراتی داشته باشند و فکر می‌کردند که بازی راحتی داشته باشیم، اما من در جلسه قبل بازی هم گفته بودم که کارمان سخت است و وقتی موقعیت‌ها گل نشد، فشار روی بازیکنان بالاتر رفت. قبول دارم که شاید تصور می‌شد بازی راحت باشد، اما موقعیت‌ها و روند مسابقه کار را دشوارتر کرد. با این حال می‌توانم بگویم تیم از لحاظ فوتبالی عملکرد خوبی ارائه کرد، هرچند اگر نیمه اول تمرکز بیشتری داشتیم، شاید شرایط راحت‌تر می‌شد.

نویدکیا درباره تغییرات در ترکیب تیم گفت: سعی کردم با توجه به فشردگی بازی‌ها، به بازیکنانی که تعداد مسابقات زیادی پشت سر هم بازی کرده بودند استراحت بدهم و انرژی تازه‌ای به تیم اضافه کنم. برخی بازیکنان جدید فرصت حضور پیدا کردند و تلاش خود را انجام دادند، هرچند این تغییرات نتیجه خاصی نداشت.

او  در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مصدومیت بازیکنان ادامه داد: برخی بازیکنان که در اوایل فصل آسیب دیدگی داشتند، با همان شرایط به میدان آمدند. وظیفه من به عنوان سرمربی این است که از همه بازیکنان دفاع کنم و اجازه ندهم کسی حس کند جزئی از تیم نیست؛ امروز هم این رویکرد را ادامه دادم، حتی درباره بحث‌هایی که هواداران درباره برخی بازیکنان داشتند.

نویدکیا درباره تصمیمات داوری و فرصت‌های از دست رفته افزود: برخی صحنه‌ها می‌توانست نتیجه را متفاوت کند، اما قوانین قابل تغییر نیست. ما همیشه خواسته‌ایم که زمان بازی‌ها به‌طور دقیق اعلام شود تا برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. فکر می‌کنم چهار تا پنج روز فاصله بین مسابقات کافی است و مشکلی برای بازیکنان ایجاد نمی‌کند.

سرمربی سپاهان در پایان گفت: در مورد بی‌دقتی بازیکنان، فشار مسابقه باعث شد برخی موقعیت‌ها از دست برود. با این حال تلاش تیم ادامه دارد و امیدوارم در بازی‌های آینده این روند بهتر شود.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان اصفهان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
اینانلو:
تکلیف هاشمیان بعد از جلسه امروز مشخص می شود/ اوسمار نزدیک ترین گزینه سرمربیگری است
حدادی: هیچ تصمیم قطعی در مورد تغییر کادر فنی پرسپولیس نگرفته‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت