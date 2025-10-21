مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:۱۱۵ هزار و۹۶۰ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است و تا پایان سال ۲۰ هزار قطعه دیگه اختصاص خواهد یافت.

علی نبیان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اختصاص اراضی طرح جوانی جمعیت گفت:۱۱۵ هزار و۹۶۰ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است و تا پایان سال ۲۰ هزار قطعه دیگه اختصاص خواهد یافت.

 وی افزود:به دنبال نصب آسانسور برای واحدهای باقی مانده مسکن مهر هستیم.در حال حاضر مسکن مهر فاقد متقاضی وجود ندارد، اگر هم بوده با طرح نهضت ملی مسکن تلفیق شده است.

او بیان کرد:از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن برای یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۹۶۷ نفر تأمین زمین انجام داده است که از این تعداد ۵۲ هزار و ۱۲۳ خانوار سند زمین دریافت کرده‌اند. مابقی خانوارها نیز در مراحل نهایی دریافت سند قرار دارند.

وی افزود: توسعه شهرک‌های مسکونی یکی از اولویت‌های سازمان است و در استان‌های قم، فارس، البرز و یزد در حال طراحی و اجراست.

نبیان از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۶۴ شهرک جدید در فاز اول طراحی خبر داد و گفت، از این تعداد، ۲۲ شهرک مصوبه نهایی شورای عالی را دریافت کرده‌اند و مابقی در مراحل شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و اصلاحات هستند.

نبیان درباره آمار مسکن مهر فاقد متقاضی گفت: در حال حاضر مسکن مهر فاقد متقاضی وجود ندارد، اگر هم بوده با طرح نهضت ملی مسکن تلفیق شده است. نواقص واحدها از جمله نصب آسانسور در حال انجام است. درخصوص مولدسازی نیز تمام منابعی که سازمان ملی زمین و مسکن به طرحها اختصاص می دهد از محل مولدسازی است که در یک سال و نیم گذشته حدود ۱۹ همت از محل مولدسازی برای ساخت مسکن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به آمار تعرض به اراضی دولتی بیان گفت: در شش ماهه اول امسال ۱۴۷۱تعرض به زمین‌های دولتی در مساحت حدود پنج میلیون متر مربع صورت گفت که تمام این موارد رفع تصرف شد.

برچسب ها: مسکن‌ ، ساخت مسکن
