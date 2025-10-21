مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا چهارشنبه در سواحل شمالی افزایش نسبی دما و در ارتفاعات واقع در شمال شرق نیز ابرناکی و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و رگبار رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد و به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل گیلان و سواحل مازندران پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: تا اواسط روز چهارشنبه ادامه دارد و از بعد از ظهر پدیده ابرناکی در این مناطق کاهش می یابد و تنها در ارتفاعات البرز شرقی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابرگاهی وزش باد و رگبار پراکنده انتظار می رود.

او بیان کرد: مناطقی از دامنه های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش باد گاهی گردوخاک رخ می دهد در سواحل شمالی افزایش نسبی دما و در ارتفاعات واقع در شمال شرق نیز ابرناکی و رگبار پراکنده انتظار می رود.

وی افزود: در نیمه شرقی کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود بعد از ظهر در شمال غرب و غرب کشور و همچنین در غرب گیلان افزایش ابر گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ می دهد شنبه در مناطق غرب و جنوب غرب کشور وزش باد و گردوغبار پیش بینی می شود در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد.

