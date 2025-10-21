باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان دارای موقعیت جغرافیایی استراتژیک: قرارگیری در مسیر‌های شمال-جنوب و غرب-شرق کشور، قابلیت تبدیل شدن به محور ترانزیتی میان مناطق کشور است.

وجود منابع طبیعی، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی که با زیرساخت مناسب می‌توان از آن بهره گرفت. اراده‌ی مقامات استانی برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی و تعیین پروژه‌های پیشران، که نشان‌دهنده رویکرد برنامه‌محور است.

پروژه‌های بزرگ عمرانی نیازمند منابع زیاد هستند و استان لرستان با محدودیت منابع مواجه است. به عنوان مثال در گزارش‌ها آمده است که پروژه‌های پیشران در کنار وعده‌ها، سوالاتی درباره امکان‌پذیری، تأمین مالی و تضمین اجرایی دارند.

پیشرفت برخی پروژه‌ها کند بوده است: مثال مشخص، پروژه ‎سد معشوره که سال‌ها معطل بوده و این نکته، تجربه گذشته استان را نشان می‌دهد و در عین حال می‌تواند پشتوانه تردید برای پروژه‌های جدید باشد.

تمرکز بر راه سازی در لرستان با ۱۹ پروژه کلیدی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت موضوع راه‌سازی در استان، گفت: از ۵۳ پروژه پیشران استان، ۱۹ پروژه در حوزه راه است که این موضوع اهمیت این بخش را نشان می‌دهد.

مهندس «مهدی مجیدی» در شورای اداری شهرستان الیگودرز «روستای مرگسر بخش ززوماهرو» که با حضور «بهنام گودرزی» نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های استاندار در زمینه ارائه خدمات به شهرستان‌ها، اظهار کرد: هدف اصلی استاندار این است که خدمات به بهترین شکل ممکن در شهرستان‌ها، روستا‌ها و بخش‌ها ارائه شود و مردم بتوانند به راحتی مسائل و مشکلات خود را بیان کنند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳ ساعت در خدمت مردم شریف این منطقه بودیم، تصریح کرد: در این جلسه مدیران کل و روسای شهرستان‌ها تک‌به‌تک پاسخگو بودند و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دادند. اگرچه کار‌های خوبی انجام شده، اما هنوز کار‌های بر زمین‌مانده بسیاری وجود دارد که باید انجام شود.

مجیدی گفت: استان لرستان با توجه به موقعیت خاص کوهستانی و توپوگرافی ویژه، نیاز مبرمی به راه‌های دسترسی دارد و هزینه راه‌سازی در استان ما گاهی به چندین برابر استان‌های دیگر می‌رسد.

وی با تشکر از پیگیری‌های نماینده مردم الیگودرز، گفت: با پیگیری‌های مستمر دکتر گودرزی نماینده شهرستان، اتفاقات خوبی برای شهرستان الیگودرز در حال رخ دادن است که امیدواریم شاهد تداوم این روند مثبت باشیم.