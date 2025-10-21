باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نبی اله مرادی، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار کرد: عملیات سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در همه مناطق تحت مدیریت و عرصههای شکار ممنوع این استان از ۲۸ مهرماه جاری آغاز شده و به مدت ۲ ماه ادامه خواهد داشت.
او گفت: این برنامه میدانی در قالب ۲۹ عملیات مجزا و با مشارکت گسترده کارشناسان، محیطبانان و جوامع محلی در حال اجراست.
مرادی با تأکید بر اهمیت دادههای حاصل از این سرشماری، اضافه کرد: نتایج این سرشماری علمی، نقشه راهی برای تدوین برنامههای حفاظتی و اتخاذ تصمیمهای مدیریتی در سطح استان فراهم خواهد کرد.
او بیان کرد: منطقه حفاظت شده هرمود لارستان نخستین عرصه از این سرشماری گسترده بوده که با استقبال قابل توجه سازمانهای مردم نهاد و مشارکت فعالانه جوامع بومی همراه شده است.
استان فارس با دارا بودن گستره وسیعی از مناطق حفاظتشده، زیستگاه گونههای جانوری متنوعی در کشور است و اجرای اینگونه برنامههای پایشی، گامی اساسی در حفظ تنوع زیستی به شمار میرود.