در ادامه رقابت کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، ایمان محمدی به دیدار فینال راه یافت و آرمین شمسی‌پور راهی رده‌بندی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از صبح امروز -سه شنبه ۲۹ مهرماه- در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

 نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شمسی‌پور در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب المیر علی‌اف از آذربایجان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. حریف وی در این دیدار برنده مبارزه میان ایوانوف از بلغارستان و کوچکاروف از ازبکستان است.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن‌نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محسن‌نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه به مصاف برنده کشتی میان ولیز مارتین از کوبا و ستی از ایتالیا می‌رود و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل ماکارانکا از روسیه قرار بگیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله‌یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ابرار آتابایف از ازبکستان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر تریو اولگوین از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد، صیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، مسابقات کشتی جهان
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
کشتی فرنگی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان؛ فرخی و هدایتی به نیمه نهایی راه یافتند
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت