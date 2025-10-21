باشگاه خبرنگاران جوان - فردین هدایتی در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ در صربستان با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

او پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.