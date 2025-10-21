رئیس اورژانس فارس اعلام کرد: شمار مصدومان زمین‌لرزه ظهر امروز سه‌شنبه، ۲۹ مهر شهرستان سپیدان به هشت نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسعود عابد اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ظهر امروز سه‌شنبه، ۲۹ مهر، منطقه اردکان در شهرستان سپیدان استان فارس را لرزاند که منجر به مصدومیت هشت نفر شد.

او گفت: در پی وقوع این حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس از سوی اورژانس ۱۱۵ سپیدان بلافاصله به کانون زمین‌لرزه اعزام شدند.

رئیس اورژانس فارس گفت: از مجموع هشت مصدوم، شش نفر به دلیل اضطراب ناشی از وقوع زلزله به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. دو مصدوم دیگر که هنگام خروج از منزل دچار زمین‌خوردگی (سقوط هم‌سطح) شده و آسیب دیدند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

منبع: اورژانس فارس

