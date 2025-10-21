باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه جلسه ۲۱ مهر امسال این شورا در خصوص قیمت تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را به وزارتخانههای جهاد، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود.
مطابق مصوبه مذکور، منابع مورد نیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز (گندم دیم و آبی) بر اساس بیمهنامههای صادره از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی (سطوح بیمه شده و حق بیمه تولیدی سهم بیمهگذار) مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم توسط دولت تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران، مطابق لیست ارسالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به حساب این صندوق واریز میشود.
در مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی آمده: میزان و نحوه خرید و مشوقهای آن و تأمین گندم صنف و صنعت مطابق مقررات مصرّح در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و دستورالعمل مربوطه که از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ میشود، خواهد بود.
ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و منابعِ در اختیار، تأمین کند.