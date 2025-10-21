رئیس جمهور آمریکا گفت که انتظار دارد مذاکرات آتی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خوب پیش برود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که انتظار دارد مذاکرات آتی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین "خوب" پیش برود. ترامپ که از واشنگتن صحبت می‌کرد، تأیید کرد که دو هفته دیگر در کره جنوبی با شی دیدار خواهد کرد و تأکید کرد که تعرفه‌ها از جمله مسائل کلیدی خواهند بود.

او اظهار داشت که چین مشتاق بحث در مورد کاهش تعرفه‌ها است و افزود که مذاکرات منعکس کننده دیدگاه او مبنی بر "تعرفه‌ها برابر با امنیت ملی" خواهد بود.

ترامپ ابراز اطمینان کرد که واشنگتن "در آن مذاکره عملکرد خوبی خواهد داشت" و تأکید کرد که مذاکرات "بسیاری از موارد" را با چین پوشش خواهد داد و این نشان دهنده دستور کار گسترده برای جلسه آینده است.

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که هر دو کشور تنش‌ها بر سر تجارت، فناوری و رقابت نظامی را مدیریت می‌کنند.

رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه همچنین از سیاست تعرفه‌ای دولت خود دفاع کرد و اظهار داشت که ایالات متحده می‌تواند از طریق درآمد حاصل از تعرفه‌ها، بدهی ملی خود را پرداخت کند.

او همچنین ادعا کرد که این کشور "دوباره ثروتمند" شده است و پیشرفت‌های تجاری اخیر با کانادا را ستود. ترامپ از رویه‌های تجاری قبلی کشور‌هایی مانند چین و ژاپن انتقاد کرد و اظهار داشت که آنها سال‌ها از تعرفه‌ها علیه ایالات متحده استفاده کرده‌اند. او گفت: "ما باید در پرونده حقوقی تعرفه‌ها پیروز شویم. "

منبع: رویترز