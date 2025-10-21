سفارت ونزوئلا در تونس اعلام کرد که در ملاقات سفرای ایران و ونزوئلا، دو کشور بر همبستگی و حمایت متقابل از یکدیگر تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت ونزوئلا در تونس با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که در ملاقات سفرای ایران و ونزوئلا، دو کشور بر همبستگی و حمایت متقابل از یکدیگر تاکید کردند.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: در ملاقات میرمسعود حسینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس و رینالدو بولیوار سفیر ونزوئلا که حاکی از روابط دوستی بین دو کشور بود، دو طرف درباره ملاقات وزرای امور خارجه ایران و ونزئلا در حاشیه نشست جنبش عدم تعهد در کامپالا اوگاندا تبادل نظر کردند.

در این ملاقات، سفیر ایران خاطر نشان کرد که هدف از حضور در سفارت ونزوئلا اعلام همبستگی و حمایت ایران از این کشور در برابر تهدیدات نظامی آمریکاست.

دو طرف همچنین درباره توسعه انرژی هسته‌ای با اهداف صلح آمیز در ایران بویژه در زمینه‌های پزشکی گفت‌و‌گو کردند که نه فقط حقی حاکمیتی برای ایران است بلکه به نجات جان انسان‌ها در سراسر جهان کمک می‌کند. آنها همچنین نگرانی عمیق خود از حملات مجدد اسرائیل به غزه با وجود توافق صلح کنونی را ابراز کردند.

سفیر ونزوئلا در تونس نیز در این ملاقات پیشرفت‌های علمی، فناورانه و صنعتی ایران را که به عنوان الگویی برای کشور‌های مقاومت کننده در برابر حملات امپریالیستی مطرح است تحسین و حمایت ایران از احیای صنعت نفتی ونزوئلا را خاطرنشان کرد.

سفیر ونزوئلا همچنین با اشاره به دوستی ملت‌های دو کشور اعلام کرد که ایران کشوری قدرتمند در غرب آسیاست که نه فقط در مقام حرف بلکه در عمل تردیدی در همبستگی با ملت‌های تحت ستم به خود راه نمی‌دهد.

این ملاقات که در سفارت ونزوئلا در تونس برگزار شد، نشانه مجددی از روابط عالی تاریخی بین ایران و ونزوئلاست که مبتنی بر اصل حاکمیت و رد هر گونه مداخله خارجی است.