سفارت ونزوئلا در تونس اعلام کرد که در ملاقات سفرای ایران و ونزوئلا، دو کشور بر همبستگی و حمایت متقابل از یکدیگر تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت ونزوئلا در تونس با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که در ملاقات سفرای ایران و ونزوئلا، دو کشور بر همبستگی و حمایت متقابل از یکدیگر تاکید کردند.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: در ملاقات میرمسعود حسینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس و رینالدو بولیوار سفیر ونزوئلا که حاکی از روابط دوستی بین دو کشور بود، دو طرف درباره ملاقات وزرای امور خارجه ایران و ونزئلا در حاشیه نشست جنبش عدم تعهد در کامپالا اوگاندا تبادل نظر کردند. 

در این ملاقات، سفیر ایران خاطر نشان کرد که هدف از حضور در سفارت ونزوئلا اعلام همبستگی و حمایت ایران از این کشور در برابر تهدیدات نظامی آمریکاست. 

دو طرف همچنین درباره توسعه انرژی هسته‌ای با اهداف صلح آمیز در ایران بویژه در زمینه‌های پزشکی گفت‌و‌گو کردند که نه فقط حقی حاکمیتی برای ایران است بلکه به نجات جان انسان‌ها در سراسر جهان کمک می‌کند. آنها همچنین نگرانی عمیق خود از حملات مجدد اسرائیل به غزه با وجود توافق صلح کنونی را ابراز کردند. 

سفیر ونزوئلا در تونس نیز در این ملاقات پیشرفت‌های علمی، فناورانه و صنعتی ایران را که به عنوان الگویی برای کشور‌های مقاومت کننده در برابر حملات امپریالیستی مطرح است تحسین و حمایت ایران از احیای صنعت نفتی ونزوئلا را خاطرنشان کرد.

سفیر ونزوئلا همچنین با اشاره به دوستی ملت‌های دو کشور اعلام کرد که ایران کشوری قدرتمند در غرب آسیاست که نه فقط در مقام حرف بلکه در عمل تردیدی در همبستگی با ملت‌های تحت ستم به خود راه نمی‌دهد. 

 این ملاقات که در سفارت ونزوئلا در تونس برگزار شد، نشانه مجددی از روابط عالی تاریخی بین ایران و ونزوئلاست که مبتنی بر اصل حاکمیت و رد هر گونه مداخله خارجی است.

برچسب ها: تونس ، ایران و ونزوئلا ، سفیر ایران در تونس
خبرهای مرتبط
نامه ایران، چین و روسیه درمورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ به سازمان ملل و شورای امنیت
معاون وزیر امور خارجه:
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته است
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار تصاویر ساختمان ایران‌اینترنشنال و خانه کارکنان و مهمانان صهیونیست آن + فیلم
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
آخرین اخبار
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
سفیر ونزوئلا در تونس: ایران نه در حرف بلکه در عمل حامی ملت‌های تحت ستم است
انتشار تصاویر ساختمان ایران‌اینترنشنال و خانه کارکنان و مهمانان صهیونیست آن + فیلم
همکاری امروز سران قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است
پزشکیان: هر مسئله‌ای که به مثابه تحریم داخلی برای فعالان اقتصادی مزاحمت ایجاد کرده را رفع می‌کنیم
دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با علی لاریجانی
کوچک‌سازی واقعی دولت در گرو عقلانیت، کار کارشناسی و اجرای قانون است
عارف: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه ستاد عالی تربیت معلم باشد
ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا در بهمن ماه آغاز می‌شود
اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین است
اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است
پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است
دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
فرمانده کل سپاه: به ایران تعدی شود، جهنم بر پا می‌کنیم
تاکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری
نایب رئیس مجلس: اتحادیه اروپا به قوانین و اصول اخلاقی پایبند باشد
سردار نقدی: مسیر سردار افشار را ادامه دهیم
اقدام اخیر تروئیکای اروپا نشانه سقوط دیپلماسی و پیروی کورکورانه از واشنگتن است
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته است
مافیای خودرو اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد/ چرا خودروسازها واردات انجام می‌دهند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۹ مهر