باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با حضور سرهنگ فرهنگ دهقان فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد و دکتر محمد رضا قائدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و مسئولان تیپ و معاونان دانشگاه تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری بین تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش و دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس منعقد شد.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ایجاد و توسعه همکاری‌های مشترک در تمام زمینه‌های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری با درنظر گرفتن تمام امکانات دو طرف اعم از علمی، فناورانه، آزمایشکاهی، نیروی انسانی، تخصص و تجربه می‌باشد.

فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در تیپ ۵۵ هوابرد و عقد تفاهم نامه همکاری اظهار داشت: امروز شاهد آغاز فصلی نو از تعامل میان دانشگاه و نیرو‌های مسلح هستیم. تیپ ۵۵ هوابرد، همواره خود را پیشرو در استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین در حوزه‌های دفاعی می‌داند. امضای این تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی، گامی مهم در جهت پیوند علم و عمل و بهره‌گیری از ظرفیت علمی نخبگان کشور برای ارتقای توان دفاعی و عملیاتی این تیپ است.

او گفت: در دنیای امروز، قدرت واقعی در میدان نبرد تنها به تجهیزات وابسته نیست، بلکه دانش و پژوهش نقشی تعیین‌کننده دارند. ما بر این باوریم که تعامل با مراکز علمی، می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌های بومی، به‌ویژه در حوزه‌های پهپاد، شبیه‌ساز‌های آموزشی و لجستیک نظامی را هموار سازد. این تفاهم‌نامه در واقع پلی است میان تجارب عملی رزمندگان ما و توان علمی اساتید و پژوهشگران دانشگاه.

سرهنگ دهقان در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاری، شاهد شکل‌گیری دستاورد‌هایی باشیم که هم موجب اقتدار ملی و هم مایه افتخار جامعه علمی کشور شود. تیپ ۵۵ هوابرد آماده است تا هرگونه همکاری علمی، آموزشی و فناوری را با دانشگاه آزاد در مسیر تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا به انجام رساند.



قائدی رئیس دانشگاه آزاد استان فارس هم در این جلسه با اشاره به این که جنگ‌های مدرن با جنگ‌های کلاسیک فاصله گرفته است تاکید کرد در جنگ ۱۲ روزه مشاهد کردیم که تکنولوژی سرنوشت جنگ را مشخص می‌کند و واقعیت این بود که در جنگ تحمیلی اخیر حدود ۳۰ کشور در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشته‌اند و ایران مثل همیشه یک تنه در مقابل استکبار جهانی ایستاد و حماسه آفرید.



او در ادامه افزود: خروجی همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی و دانشگاه در جنگ اخیر مشخص شد و جوانان ما با اراده و تلاش خود سرنوشت جنگ را مشخص کردند. ما ایرانی‌ها باید با مقاومت و خود کفایی سهم خودمان را از دنیای کنونی بگیریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به افتخارات تیپ ۵۵ هوابرد در ۸ سال دفاع مقدس تصریح کرد: هیچ گاه ایثار گری‌های شما را فراموش نمی‌کنیم و امید واریم که بتوانیم با ظرفیت علمی و پژوهشی دانشکاه آزاد اسلامی و تیپ ۵۵ هوابرد تفاهم نامه مذکور را عملی کنیم و قدمی در راه اعتلای میهن عزیزمان برداریم.

لازم به ذکر است برخی از مفاد تفاهم نامه شامل بهره گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و شرکت‌های فناور تحت پوشش در راستای حل مشکلات فنی و استراتژیک ارتش در حوزه تجهیزات بر مبنای علمی و تحقیقاتی، اطلاع رسانی اولویت‌ها و نیاز‌های فناورانه و پژوهشی اعلام شده از سوی تیپ ۵۵ هوابرد جهت انجام توسط اساتید و متخصصان علمی دانشگاه، همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های فناورانه برای ارئه محصولات دانش بنیان در حوضه پدافند غیر عامل، همکاری در زمینه تالیف مقالات و کتب علمی و بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش‌ها برابر با ضوابط سازمان‌ها و ... است.

در پایان این مراسم از ستوان دوم وظیفه آرش جوابی سرباز نخبه تیپ ۵۵ هوابرد و مشاور علمی فرمانده تیپ به جهت تلاش‌ها و دستاورد‌های علمی تقدیر شد.