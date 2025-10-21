باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جریان دیداری از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه در استادیوم مونتجوئیک میزبان المپیاکوس بود که با نتیجه پرگل ۶-۱ مهمانش را در هم کوبید.

فرمین لوپز (۷، ۳۹، ۷۶)، لامین یامال (۶۸ «پنالتی») و مارکوس رشفورد (۷۴، ۷۹) گلزنان بارسا در این بازی بودند. تک گل المپیاکوس را هم ایوب الکعبی (۵۴) از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این دیدار که المپیاکوس از دقیقه ۵۷ با اخراج سانتیاگو هزه ۱۰ نفره شده بود، مهدی طارمی از دقیقه ۷۷ برای این تیم به میدان آمد.

شاگردان هانسی فلیک با کسب دومین بردشان در سومین مسابقه شش امتیازی شدند و موقتا به رتبه سوم صعود کردند. نماینده یونان هم با یک امتیاز سی و دوم است.

در بازی همزمان مصاف غیرت قزاقستان و پافوس قبرس دو تا از ضعیف‌ترین تیم‌های این دوره با تساوی بدون گل به پایان رسید.