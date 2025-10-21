بارسا مقابل المپیاکوس یک پیروزی روحیه‌بخش کسب کرد تا آماده جدال حساس با رئال مادرید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جریان دیداری از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه در استادیوم مونتجوئیک میزبان المپیاکوس بود که با نتیجه پرگل ۶-۱ مهمانش را در هم کوبید.

 فرمین لوپز (۷، ۳۹، ۷۶)، لامین یامال (۶۸ «پنالتی») و مارکوس رشفورد (۷۴، ۷۹) گلزنان بارسا در این بازی بودند. تک گل المپیاکوس را هم ایوب الکعبی (۵۴) از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این دیدار که المپیاکوس از دقیقه ۵۷ با اخراج سانتیاگو هزه ۱۰ نفره شده بود، مهدی طارمی از دقیقه ۷۷ برای این تیم به میدان آمد.

شاگردان هانسی فلیک با کسب دومین بردشان در سومین مسابقه شش امتیازی شدند و موقتا به رتبه سوم صعود کردند. نماینده یونان هم با یک امتیاز سی و دوم است.

در بازی همزمان مصاف غیرت قزاقستان و پافوس قبرس دو تا از ضعیف‌ترین تیم‌های این دوره با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارسلونا ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
کاپیتان رئال مخالف برگزاری بازی در آمریکا
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا؛
صف‌آرایی طارمی و یارانش برابر بارسا/ پیکار دشوار داروسازان و قهرمانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت