مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر فارس از اعطاء بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بیمه شدگان روستایی و عشایری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کریمی با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر از آغاز ثبت نام روستاییان وعشایر برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: مستمری بگیران روستایی وعشایر فارس که از این صندوق حقوق دریافت می‌نمایند می‌توانند با مراجعه به ۱۷۰ کارگزاری سراسر استان نسبت به ثبت نام و دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اقدام کنند.

او، ارزش این تسهیلات را بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بیش از ۲۳۰۰ فقره تسهیلات برای مستمری بگیران صندوق در فارس در نظر گرفته شده است. 

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر فارس گفت: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بدون مراجعه به بانک و در کمترین زمان ممکن به حساب متقاضیان واریز خواهد شد.

