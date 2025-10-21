باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جا ماندن نوجوان قهرمان بوکس آسیا از تحصیل + فیلم

قهرمان بوکس رده نوجوانان از تحصیل جا ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر مهدی اکبری ملی پوش بوکس نوجوانان که مدال برنز را در مسابقات آسیایی کسب کرد . به دلیل حضور در مسابقات و پایان مهلت ثبت نام مدارس ، از تحصیل جا ماند.

