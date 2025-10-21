جا ماندن نوجوان قهرمان بوکس آسیا از تحصیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634 \u0628\u0648\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f .\u00a0\u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0644\u062a \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u060c \u0627\u0632 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u062c\u0627 \u0645\u0627\u0646\u062f.\n