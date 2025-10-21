باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس روز سه‌شنبه تأیید کرد که این کشور یک فرمانده ارشد و یک تیم کوچک از نیرو‌ها را برای کمک به نظارت بر آتش‌بس شکننده در غزه به اراضی اشغالی اعزام کرده است.

این اعزام به دنبال درخواست مستقیم ایالات متحده و تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس گفت هیچ برنامه‌ای برای چنین اقدامی وجود ندارد.

این افسر انگلیسی به عنوان معاون یک فرمانده آمریکایی در یک مرکز هماهنگی نظامی-مدنی خدمت خواهد کرد که شامل پرسنلی از مصر، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی نیز خواهد بود. نیرو‌های انگلیسی که شامل کارشناسان برنامه‌ریزی نیز می‌شوند، در داخل غزه فعالیت نخواهند کرد.

منبع: رویترز