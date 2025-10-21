وزیر امور خارجه آمریکا با محمد شیاع السودانی تماس تلفنی برقرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تماس تلفنی برقرار کرد تا پیشرفت در ابتکارات تجاری ایالات متحده در عراق و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را بررسی کند.

روبیو از تصمیم بغداد برای از سرگیری صادرات نفت خام از طریق خط لوله عراق-ترکیه تمجید کرد و آن را اقدامی دانست که به نفع هر دو کشور است و از شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه حمایت می‌کند.

این گفت‌و‌گو بر قصد واشنگتن برای تعمیق همکاری اقتصادی در عین حفظ ثبات و استقلال عراق در بحبوحه تنش‌های فزاینده تأکید کرد.

منبع: رویترز