سفیر ایران در عربستان سعودی درباره مقدمات حضور مقامات ورزش و کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی با قائم مقام وزیر ورزش عربستان رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آستانه برگزاری بازی‌های جام همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، علیرضا عنایتی، سفیر کشورمان با بدر عبدالرحمن القاضی، قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی و ناصر المجالی، رئیس فدراسیون بین‌المللی همبستگی اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار موضوع سفر آتی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، همچنین اعزام کاروان ورزشی ایران برای شرکت در این بازی‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه با حضور بیش از ۵۰ کشور در ریاض برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف از جمله والیبال، فنون رزمی، دوومیدانی، کشتی، وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بازی های کشورهای اسلامی ، سفیر ایران ، عربستان
خبرهای مرتبط
دیدار دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی با دنیامالی
وزیر ورزش: میزبان شایسته‌ای برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹ خواهیم بود
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
دبیرکل کمیته ملی المپیک:
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت