باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آستانه برگزاری بازیهای جام همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، علیرضا عنایتی، سفیر کشورمان با بدر عبدالرحمن القاضی، قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی و ناصر المجالی، رئیس فدراسیون بینالمللی همبستگی اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار موضوع سفر آتی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، همچنین اعزام کاروان ورزشی ایران برای شرکت در این بازیها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه با حضور بیش از ۵۰ کشور در ریاض برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف از جمله والیبال، فنون رزمی، دوومیدانی، کشتی، وزنهبرداری و سایر رشتهها به رقابت خواهند پرداخت.
منبع: ایرنا