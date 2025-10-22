باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بازار دام که در حال حاضر به‌صورت پراکنده و بدون زیرساخت‌های استاندارد در گوشه و کنار شهر شکل گرفته، نه تنها پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی دامداران نیست، بلکه مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و ترافیکی متعددی را نیز به همراه آورده است. در چنین شرایطی، ساماندهی بازار دام خرم‌آباد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری و غیرقابل انکار است.

زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازاری بی‌نظم

دامداری یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد لرستان و به‌ویژه شهرستان خرم‌آباد به‌شمار می‌آید. اما نبود بازار دام منظم و مجهز، موجب شده دامداران نتوانند محصول خود را با قیمت واقعی و عادلانه عرضه کنند. دلالان و واسطه‌ها با استفاده از ضعف نظارت و پراکندگی بازار، سود اصلی را می‌برند، در حالی که دامدار و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند.

بازار ساماندهی‌شده می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌هایی همچون ترازو‌های استاندارد، جایگاه‌های عرضه بهداشتی، و سامانه قیمت‌گذاری شفاف، زمینه دادوستد منصفانه را فراهم کند و اعتماد اقتصادی را در این حوزه بازگرداند.

خطری خاموش برای سلامت عمومی

بازار فعلی دام خرم‌آباد، به‌دلیل پراکندگی و نبود امکانات مناسب، به منبعی بالقوه برای شیوع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام تبدیل شده است. نبود سیستم جمع‌آوری فاضلاب، دفع غیربهداشتی پسماند و تماس مستقیم دام‌ها با محیط شهری، سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

در حالی که استاندارد‌های دامپزشکی و زیست‌محیطی کشور بر ایجاد بازار‌های دام خارج از محدوده شهری، با امکانات ضدعفونی و قرنطینه‌ای تأکید دارند، وضعیت فعلی خرم‌آباد فاصله زیادی با این شاخص‌ها دارد. ساماندهی بازار می‌تواند با جابه‌جایی مکان، ایجاد حصار، نصب سیستم شست‌وشو و کنترل‌های بهداشتی مستمر، گامی بزرگ در جهت سلامت جامعه باشد.

چهره شهر قربانی بی‌برنامگی

شهروند خبرنگارما با ارسال عکس از حضور دام در شهر خرم آباد می‌گوید: در ورودی‌های شهر، صحنه‌های عرضه غیرقانونی دام و ازدحام کامیون‌ها و وانت‌های حامل دام نه تنها زیبایی شهری را مخدوش کرده، بلکه مشکلات ترافیکی و نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده است.

در سال‌های اخیر، گلایه‌های مکرر شهروندان و اصناف درباره بوی نامطبوع، سد معبر و آلودگی محیطی، ضرورت جابه‌جایی و ساماندهی بازار دام را بیش از پیش آشکار کرده است.

شهر خرم‌آباد با ظرفیت گردشگری بالا و موقعیت جغرافیایی ممتاز، شایسته آن است که از چنین معضلاتی رهایی یابد. بازار دام سامان‌یافته می‌تواند به‌جای یک نقطه تنش شهری، به یک مرکز اقتصادی و حتی گردشگری روستایی تبدیل شود.

خرم‌آباد امروز در آستانه یک تصمیم مهم شهری قرار دارد. ساماندهی بازار دام، نه‌تنها یک پروژه اقتصادی یا بهداشتی، بلکه گامی در مسیر توسعه پایدار شهری است. شهری که می‌خواهد مدرن و زیست‌پذیر باشد، باید چهره سنتی و بی‌نظم معاملات دام را به الگویی نوین و کارآمد تبدیل کند.

اگر این اقدام با اراده مشترک مسئولان، دامداران و شهروندان همراه شود، می‌تواند از یک معضل قدیمی، فرصتی تازه برای رونق اقتصادی و ارتقای سلامت عمومی بسازد.