باشگاه خبرنگاران جوان- اتباع خارجی دارای کارت آمایش، اقامت، اقامت ویژه یا موقت که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، از این پس می‌توانند با در دست داشتن کد فیدا و کد پستی، تا سه عدد سیم‌کارت دریافت کنند.

پیش‌تر، به دلیل الزام به ارائه کد فیدا یا کد پستی، اتباع دارای اقامت معتبر با محدودیت مواجه شده بودند و تنها امکان صدور یک سیم‌کارت برای آنان وجود داشت.

اکنون این محدودیت برداشته شده است و اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز اپراتورهای تلفن همراه، تا سه سیم‌کارت فعال به نام خود دریافت کنند.