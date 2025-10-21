دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی در شب پیروزی پرگل مقابل نسف قارشی ازبکستان به میدان رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال شباب الاهلی در حالی که مرصاد سیفی را به‌عنوان مدافع چپ و سعید عزت‌اللهی را در میانه‌ی زمین در ترکیب اولیه داشت و سردار آزمون را به دلیل مصدومیت در فهرست نمی‌دید، در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه راشد دبی به مصاف تیم بدون امتیاز نسف قارشی ازبکستان رفت و با نتیجه چهار بر یک به پیروزی رسید.

گل‌های شباب الاهلی در این بازی توسط فدریکو کارتابیا (دقیقه ۸)، ویکتور رنان (دقیقه ۲۷)، متئوسائو (دقیقه ۴۱) و کاساردو لموس (دقیقه ۵+۹۰) به ثمر رسید تک گل نسف قارشی را نیز عبدالرحمتوف در دقیقه ۱۰ وارد دروازه میزبان کرد.

شباب الاهلی با کسب این پیروزی، ۷ امتیازی شد و به صورت موقت به رده دوم جدول صعود کرد در مقابل، نسف قارشی بدون امتیاز از سه بازی، در قعر جدول (رده دوازدهم) قرار گرفت.

در دیگر مسابقه الهلال با نتیجه سه بر یک السد قطر را شکست داد تا با ۹ امتیاز از سه مسابقه مقتدرانه صدر جدول را حفظ کند. آکسچیک، کولیبالی و میلینکوویچ ساویچ گلزنان الهلال بودند و تک گل السد را هم فیرمنیو به ثمر رساند.

 

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، الهلال
خبرهای مرتبط
اسکوچیچ: مستحق برد برابر شارجه بودیم/ قهرمان ایران را دست کم نگیرید
بازیکن تراکتور: لیگ ایران رقابتی تر از مسابقات آلبانی است
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت