دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی در شب پیروزی پرگل مقابل نسف قارشی ازبکستان به میدان رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال شباب الاهلی در حالی که مرصاد سیفی را به‌عنوان مدافع چپ و سعید عزت‌اللهی را در میانه‌ی زمین در ترکیب اولیه داشت و سردار آزمون را به دلیل مصدومیت در فهرست نمی‌دید، در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه راشد دبی به مصاف تیم بدون امتیاز نسف قارشی ازبکستان رفت و با نتیجه چهار بر یک به پیروزی رسید.

گل‌های شباب الاهلی در این بازی توسط فدریکو کارتابیا (دقیقه ۸)، ویکتور رنان (دقیقه ۲۷)، متئوسائو (دقیقه ۴۱) و کاساردو لموس (دقیقه ۵+۹۰) به ثمر رسید تک گل نسف قارشی را نیز عبدالرحمتوف در دقیقه ۱۰ وارد دروازه میزبان کرد.

شباب الاهلی با کسب این پیروزی، ۷ امتیازی شد و به صورت موقت به رده دوم جدول صعود کرد در مقابل، نسف قارشی بدون امتیاز از سه بازی، در قعر جدول (رده دوازدهم) قرار گرفت.

در دیگر مسابقه الهلال با نتیجه سه بر یک السد قطر را شکست داد تا با ۹ امتیاز از سه مسابقه مقتدرانه صدر جدول را حفظ کند. آکسچیک، کولیبالی و میلینکوویچ ساویچ گلزنان الهلال بودند و تک گل السد را هم فیرمنیو به ثمر رساند.