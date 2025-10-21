جنبش حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس در گفت‌و‌گو با مقامات ترکیه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و ابراهیم کالین، وزیر اطلاعات ترکیه امروز سه شنبه با هیئتی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری جنبش دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار که خالد مشعل، زاهر جبّارین، نزار عوض الله و سامی خاطر، اعضای دفتر سیاسی حماس نیز حضور داشتند، تحولات مربوط به اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه و راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه حماس، درویش در این دیدار تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد توافق آتش‌بس از طریق نقض‌های مکرر خود و عدم پایبندی به بازگشایی گذرگاه رفح برای اعزام بیماران و مجروحان و همچنین جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، تعلل می‌کند.

وی با وجود نقض‌های مکرر از سوی "اسرائیل"، بر پایبندی حماس به آتش‌بس کامل تأکید کرد و افزود که این جنبش همراه با دیگر گروه‌های فلسطینی بر حقوق مسلم مردم خود در تعیین سرنوشت و حق تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شریف اصرار دارد.

درویش همچنین بر لزوم فراهم شدن تمام الزامات اساسی برای آغاز فوری عملیات اسکان، ترمیم جاده‌ها، تأمین آب و کمک‌های غذایی و در نهایت بازسازی کامل آنچه در اثر تجاوزات در نوار غزه ویران شده، تأکید نمود.

رئیس شورای رهبری حماس از تلاش‌های ترکیه، به ویژه رئیس جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان و همچنین تلاش‌های میانجیگران برای توقف جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه قدردانی کرد.

وی با ستایش مواضع کلی ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن، بر اهمیت ایفای نقش توسط تمام نیرو‌ها و فعالان جهان عرب و اسلام در حمایت از پایداری مردم فلسطین، به ویژه در غزه که از پیامد‌های جنگ نسل‌کشی رژیم "اسرائیل" رنج می‌برد، تأکید کرد.

از سوی دیگر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه بر موضع ثابت ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و مخالفت با تجاوزات این رژیم تأکید کرد و خواستار الزام "اسرائیل" به اجرای توافق آتش‌بس، از سرگیری ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز فوری بازسازی شد.

 ابراهیم کالین، وزیر اطلاعات ترکیه نیز بر موضع ثابت کشورش در قبال مسئله فلسطین اشاره کرد و از تلاش‌های ترکیه برای تثبیت آتش‌بس و کاهش آلام مردم فلسطین در نوار غزه خبر داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

