با تلاش پلیس قم در کمتر از یک ساعت، سارق زن در بین زائران حرم حضرت معصومه (س)شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: چندین مورد کیف‌قاپی و دزدی گوشی تلفن همراه در اطراف حرم مطهر و در‌های اطراف حرم به پلیس ۱۱۰ اعلام شد.

سرهنگ منوچهر نصیری افزود: همکاران انتظامی در فرماندهی انتظامی بخش معصومیه با جدیت و بررسی دوربین‌های مداربسته، در کمتر از یک ساعت یک نفر خانم سارق در بین زائرین حضرت معصومه (س) را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: تمام گوشی‌های موبایل و همچنین کیف‌های حاوی مقدار زیادی پول از اتباع ایرانی، اتباع عراقی و هموطنان از بعضی از استان‌ها از جمله قزوین و استان‌های همجوار که برای زیارت آمده بودند، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم، ادامه داد: این زیارت‌کنندگان نگرانی شدیدی وارد شده بود و نتونسته بودن ادامه مسیر بدهند، به خاطر اینکه دیگر وجهی همراهشان نبود.

نصیری گفت: من تشکر می‌کنم از اقدام خوب، به موقع، سریع و هوشمندانه در فرماندهی انتظامی بخش معصومیه و فرمانده انتظامی که تونست این خانم که سوابق متعددی در استان‌های هرمزگان، استان مرکزی، استان خوزستان، استان ایلام و تهران، دستگیر کنند و اموال مردم رو کشف کنند.

وی ادامه داد افزود: مالباخته گان عراقی‌که مربوط به استان بصره عراق بودند، فکر نمی‌کردند به اموالشان برسند، اما با تلاش فرماندهی انتظامی تمام اموالشان کشف و تحویل داده شد.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: پلیس قم ، دستگیری سارق
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
