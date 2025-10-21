با تلاش پلیس قم در کمتر از یک ساعت، سارق زن در بین زائران حرم حضرت معصومه (س)شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: چندین مورد کیفقاپی و دزدی گوشی تلفن همراه در اطراف حرم مطهر و درهای اطراف حرم به پلیس ۱۱۰ اعلام شد.
سرهنگ منوچهر نصیری افزود: همکاران انتظامی در فرماندهی انتظامی بخش معصومیه با جدیت و بررسی دوربینهای مداربسته، در کمتر از یک ساعت یک نفر خانم سارق در بین زائرین حضرت معصومه (س) را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: تمام گوشیهای موبایل و همچنین کیفهای حاوی مقدار زیادی پول از اتباع ایرانی، اتباع عراقی و هموطنان از بعضی از استانها از جمله قزوین و استانهای همجوار که برای زیارت آمده بودند، کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم، ادامه داد: این زیارتکنندگان نگرانی شدیدی وارد شده بود و نتونسته بودن ادامه مسیر بدهند، به خاطر اینکه دیگر وجهی همراهشان نبود.
نصیری گفت: من تشکر میکنم از اقدام خوب، به موقع، سریع و هوشمندانه در فرماندهی انتظامی بخش معصومیه و فرمانده انتظامی که تونست این خانم که سوابق متعددی در استانهای هرمزگان، استان مرکزی، استان خوزستان، استان ایلام و تهران، دستگیر کنند و اموال مردم رو کشف کنند.
وی ادامه داد افزود: مالباخته گان عراقیکه مربوط به استان بصره عراق بودند، فکر نمیکردند به اموالشان برسند، اما با تلاش فرماندهی انتظامی تمام اموالشان کشف و تحویل داده شد.
