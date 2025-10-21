در تحولی دیپلماتیک، قطر با انتصاب سفیر جدید و هند با ارتقای نمایندگی سیاسی خود در کابل، سطح تعامل با افغانستان را گسترش دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- قطر با صدور حکم امیر این کشور، "مرف القاشوطی" را که پیشتر کاردار سفارت قطر در کابل بود، به عنوان سفیر فوقالعاده و تامالاختیار در افغانستان منصوب کرد.
همزمان، وزارت خارجه هند نیز با انتشار اعلامیهای، ارتقای «مأموریت فنی» خود در کابل به سطح سفارت را رسماً اعلام کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که این تصمیم نشاندهنده عزم دهلی نو برای تعمیق تعامل دوجانبه در تمام زمینهها و افزایش کمکهای بشردوستانه و ابتکارات ظرفیتسازی در افغانستان است.
پیش از آن نیز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود.