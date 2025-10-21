سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در گزارشی به دیدار تیم‌های سپاهان ایران و آخال ترکمنستان پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت AFC، تیم فوتبال سپاهان ایران در دیداری سخت و پرفشار موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر آخال ترکمنستان به پیروزی برسد و سه امتیاز ارزشمند دیدار گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ (فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵) را به دست آورد.

شاگردان محرم نویدکیا در حالی که در بیشتر دقایق بازی تیم برتر میدان بودند، فرصت‌های زیادی را از دست دادند و تا دقایق پایانی برای باز کردن دروازه حریف صبر کردند تا در نهایت کاوه رضایی گل برتری را به ثمر برساند.

سپاهان بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۹، ارسال روی دروازه با ضربه سر عارف حاج‌ایدی همراه شد که توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. دروازه‌بان آخال، کاکاجلدی بردی‌یف، تنها نظاره‌گر توپ بود.

تیم ایرانی در ادامه با پِرِس سنگین خود، آخال را در زمین خودش محبوس کرد. در این دقایق آریا شفیع دوست پس از پاس‌کاری با مجید علی‌یاری درون محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما شوت او را بردی‌یف مهار کرد.

در نیمه نخست، بدشانسی و بی‌دقتی در ضربات نهایی مانع از گلزنی سپاهان شد. امین حزباوی یک موقعیت خوب را از دست داد و در دقیقه ۳۷ ضربه سر آرش رضاوند به تیر دروازه برخورد کرد تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

چهار دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، سپاهان بهترین موقعیت خود را به دست آورد. آلوِس با پاسی دقیق پشت مدافعان آخال، امید نورافکن را صاحب موقعیت کرد، اما بردی‌یف با خروج به‌موقع مانع گل شدن توپ شد.

بی‌دقتی در ضربات آخر همچنان گریبان سپاهان را گرفته بود و رضاوند در دو موقعیت مناسب، شوت‌های خود را از بالای دروازه زد. در این دقایق مدافعان میانی آخال، باگتیار گورگنوف و اراز ارازوف، با تمام توان از دروازه خود دفاع کردند.

در نهایت فشار پیاپی سپاهان در دقیقه ۸۲ نتیجه داد؛ بردی‌یف ضربه سر انزو کریولی را از فاصله نزدیک دفع کرد، اما کاوه رضایی با واکنشی سریع توپ برگشتی را به تور دروازه چسباند تا سپاهان به پیروزی برسد و سه امتیاز این دیدار را به حساب خود واریز کند.

منبع: مهر

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، afc
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
تکاپوی سپاهانی‌ها برای کسب برد برابر حریف ترکمنستانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت