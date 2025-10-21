باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت AFC، تیم فوتبال سپاهان ایران در دیداری سخت و پرفشار موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر آخال ترکمنستان به پیروزی برسد و سه امتیاز ارزشمند دیدار گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ (فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵) را به دست آورد.

شاگردان محرم نویدکیا در حالی که در بیشتر دقایق بازی تیم برتر میدان بودند، فرصت‌های زیادی را از دست دادند و تا دقایق پایانی برای باز کردن دروازه حریف صبر کردند تا در نهایت کاوه رضایی گل برتری را به ثمر برساند.

سپاهان بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۹، ارسال روی دروازه با ضربه سر عارف حاج‌ایدی همراه شد که توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. دروازه‌بان آخال، کاکاجلدی بردی‌یف، تنها نظاره‌گر توپ بود.

تیم ایرانی در ادامه با پِرِس سنگین خود، آخال را در زمین خودش محبوس کرد. در این دقایق آریا شفیع دوست پس از پاس‌کاری با مجید علی‌یاری درون محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما شوت او را بردی‌یف مهار کرد.

در نیمه نخست، بدشانسی و بی‌دقتی در ضربات نهایی مانع از گلزنی سپاهان شد. امین حزباوی یک موقعیت خوب را از دست داد و در دقیقه ۳۷ ضربه سر آرش رضاوند به تیر دروازه برخورد کرد تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

چهار دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، سپاهان بهترین موقعیت خود را به دست آورد. آلوِس با پاسی دقیق پشت مدافعان آخال، امید نورافکن را صاحب موقعیت کرد، اما بردی‌یف با خروج به‌موقع مانع گل شدن توپ شد.

بی‌دقتی در ضربات آخر همچنان گریبان سپاهان را گرفته بود و رضاوند در دو موقعیت مناسب، شوت‌های خود را از بالای دروازه زد. در این دقایق مدافعان میانی آخال، باگتیار گورگنوف و اراز ارازوف، با تمام توان از دروازه خود دفاع کردند.

در نهایت فشار پیاپی سپاهان در دقیقه ۸۲ نتیجه داد؛ بردی‌یف ضربه سر انزو کریولی را از فاصله نزدیک دفع کرد، اما کاوه رضایی با واکنشی سریع توپ برگشتی را به تور دروازه چسباند تا سپاهان به پیروزی برسد و سه امتیاز این دیدار را به حساب خود واریز کند.

منبع: مهر