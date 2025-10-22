باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی در ارومیه گفت: این استان با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، ظرفیت‌های مردمی و منابع متنوع اقتصادی، به‌واسطه برخورداری از امنیت پایدار و فراگیر، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود.

محمدجواد عسگری افزود: با توجه به بحران کم‌آبی و ضرورت احیای دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشاورزی عمودی و گسترش کشت‌های متراکم گلخانه‌ای در این استان باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: وجود هفت دانشکده کشاورزی، شمار بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط و ظرفیت‌های متنوع تولیدی، فرصت ارزشمندی را برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در آذربایجان‌غربی فراهم کرده است.

احیای دریاچه ارومیه؛ دغدغه ملی

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه یک دغدغه ملی است، گفت: محصول سیب این استان به دلیل کیفیت بالا، جایگاه ویژه‌ای در بازار‌های داخلی و خارجی دارد و با توجه به ظرفیت‌های مرزی استان و برخورداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق صادرات ایفا کند.

عسگری افزود: باید از خام‌فروشی محصولات جلوگیری و با توسعه صنایع فرآوری، زمینه ایجاد ارزش افزوده و رفع تعهدات ارزی فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم تهیه نقشه راه بخش کشاورزی و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به فرصت‌های بالفعل تأکید کرد.

عسگری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی، اصلاح و جایگزینی باغات سیب در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش بهره‌وری، پایداری تولید نیز تضمین شود.

اصلاح الگوی کشت و افزایش ارزش افزوده، اولویت اصلی کشاورزی آذربایجان‌غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی هم در این نشست با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت و ترویج شیوه‌های نوین آبیاری از محور‌های مهم توسعه کشاورزی در استان، است، گفت: بدون تغییر در روش‌های فعلی نمی‌توان به احیای دریاچه ارومیه و پایداری منابع آبی دست یافت و این تغییر باید هم‌زمان با حفظ معیشت کشاورزان و ایجاد درآمد‌های جایگزین انجام شود.

رضا رحمانی با تأکید بر جایگاه ویژه استان در تولیدات کشاورزی کشور، افزود: با وجود اینکه آذربایجان‌غربی از بهترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار می‌رود، اما از نظر ایجاد ارزش افزوده هنوز در جایگاه شایسته‌ای قرار ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه کشاورزی آذربایجان‌غربی باید به سمت بهره‌وری، ارزش افزوده و حفظ منابع آبی حرکت کند، خاطرنشان کرد: با وحدت و همدلی دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و همراهی مردم، برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران برای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی آغاز شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به برنامه‌ریزی علمی برای تغییر الگوی کشت نیز اشاره کرده و افزود: درآمد‌های جایگزین همچون توسعه صنایع فرآوری محصولات کم‌ آب‌بر، سرمایه‌گذاری در گردشگری کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای صادرات محصولات، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، مسیر احیای دریاچه ارومیه را نیز هموار کند.

آذربایجان غربی شش درصد تولیدات کشاورزی کشور را تامین می‌کند

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان با بیان اینکه این استان با تولید سالانه ۷.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی ۶ درصد تولیدات کشاورزی کشور را تامین می‌کند، گفت: آذربایجان غربی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور به شمار می‌رود.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: این استان در زمینه تولید محصولات سیب، تولید عسل، جمعیت گاومیش و تولید گوشت مرغ رتبه‌های برتر کشوری را دارد و در زمینه تولید محصولات زراعی از جمله گندم نیز جزو رتبه‌های برتر کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی در زمینه صادرات سیب رتبه اول کشور و در زمینه ترانزیت محصولات کشاورزی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی نیز جزو رتبه‌های برتر کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در بخش صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها نیز گفت: آذربایجان غربی با ظرفیت بالای یک میلیون تن در بخش واحد‌های سردخانه‌ای و تعدد صنایع تبدیلی و تکمیلی، رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۶۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم استان در بخش کشاورزی است، افزود: در حال حاضر ۳۵ درصد اشتغال مستقیم استان و ۳۰ درصد به صورت غیرمستقیم در بخش کشاورزی است.

تهیه برنامه تاب آوری و مقاوم سازی کشاورزی در بخش آب

اصغری کمبود آب به همراه تنش‌های خشکسالی را از مشکلات اصلی بخش کشاورزی در استان دانست و گفت: در سال‌های گذشته آذربایجان غربی رتبه اول منابع آبی در بین استان‌های غیرساحلی را داشت، اما در سال‌های اخیر به دلیل تنش آبی و کمبود آب با مشکل مواجه شده‌ایم در این راستا برنامه تاب آوری و مقاوم سازی کشاورزی در بخش آب را تهیه کرده و در دستور کار داریم.

وی با اشاره به وضعیت خشکی دریاچه ارومیه و مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای مدیریت این موضوع بحث جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی آبی و تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر اصلاح و تسریع در روند اجرای قوانین الگوی کشت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین در این بخش و افزایش ضمانت اجرایی قوانین می‌تواند گامی موثری برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.