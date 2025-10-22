باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در برنامه تلویزیونی صف اول با تشریح آخرین دستاورد‌های کشور در حوزه فضایی، از گام‌های مهم ایران در توسعه ماهواره‌ها، پرتابگر‌ها و احداث پایگاه ملی فضایی چابهار خبر داد.

او گفت: «بخش بالادست صنعت فضایی شامل حوزه سخت‌افزاری است که مواردی مانند ماهواره، زیرسامانه‌های ماهواره، پایگاه‌های پرتاب، ایستگاه‌های کنترل و هدایت ماهواره و مراکز دریافت داده و تصاویر ماهواره‌ای را در بر می‌گیرد.»

وی افزود: «در حال حاضر، توانمندی کشور در طراحی و ساخت ماهواره‌هایی با کلاس جرمی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم تثبیت شده است. البته توان فنی کشور بالاتر است، اما تجربه عملی ما عمدتاً در این رده وزنی شکل گرفته است. نمونه‌هایی از این ماهواره‌ها شامل بلوک انتقال مداری سامان، ماهواره‌های پارس و ناهید و همچنین انواع نانو و میکروماهواره‌ها هستند.»

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به فعالیت گسترده نهاد‌های علمی و صنعتی در این حوزه گفت: «دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه فضایی ایران و اخیراً بخش خصوصی در طراحی و ساخت انواع ماهواره‌های سنجش از دور، تصویربرداری اپتیکی و مخابراتی نقش‌آفرین هستند.»

سالاریه در ادامه با اشاره به دستاورد‌های حوزه پرتابگر اظهار داشت: «در کشور چند خانواده پرتابگر توسعه یافته‌اند. در بخش سوخت جامد، خانواده قائم ۱۰۰ توسط نیروی هوافضای سپاه و در بخش سوخت مایع، ماهواره‌بر سیمرغ توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ساخته شده است. ما اکنون قادر هستیم ماهواره‌هایی با جرم حدود ۳۰۰ کیلوگرم را در مدار پایین زمین قرار دهیم و طی سال گذشته نیز پرتاب‌های موفقی در این زمینه انجام شده است.»

او همچنین از وجود پرتابگر‌های ترکیبی با سوخت مایع و جامد مانند «ذوالجناح» و «قاصد» یاد کرد و افزود: پرتاب‌های موفق این خانواده‌ها نشان از تثبیت فناوری پرتاب در کشور دارد.»

رئیس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره زیرساخت‌های پرتاب گفت: «چندین پایگاه پرتاب در داخل کشور فعال هستند، اما مهم‌ترین پروژه کنونی ما احداث پایگاه ملی فضایی چابهار است. این پایگاه در چند فاز ساخته می‌شود و قابلیت پرتاب در شیب‌های مختلف مداری را دارد. فاز نخست آن، ویژه پرتابگر‌های سوخت جامد، به مراحل پایانی خود رسیده و انتظار داریم در ماه‌های آینده نخستین پرتاب آزمایشی از این پایگاه انجام شود.»

سالاریه از چند خانواده پرتابگر یاد کرد و گفت: «خانواده سوخت جامد (قائم) توسط نیروی هوافضای سپاه و خانواده سوخت مایع (سیمرغ) توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در حال توسعه‌اند. پرتابگرهای ترکیبی مانند ذوالجناح و قاصد نیز موفقیت‌هایی داشته‌اند.»

به گفته وی،کشور توانسته ماهواره‌هایی با جرم حدود ۳۰۰ کیلوگرم را در مدار پایین زمین قرار دهد و طی سال‌های اخیر پرتاب‌های موفق متعددی انجام شده و فناوری‌ها در حال تثبیت‌اند.

سالاریه همچنین از پروژه مهم پایگاه ملی چابهار نام برد و اعلام کرد فاز نخست این پایگاه که برای پرتابگرهای سوخت جامد طراحی شده، به مراحل پایانی خود رسیده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نخستین پرتاب آزمایشی از این محل انجام شود.