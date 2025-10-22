باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال الوحدات اردن می‌رود.

تیم‌های استقلال و الوحدات اردن در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ بازی قبلی خود را شکست خوردند و بدون امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم جدول گروه A قرار گرفته‌اند. هر ۲ تیم به برد در بازی امشب نیاز مبرم دارند تا همچنان به صعود از این گروه امیدوار بمانند و به جدول مسابقات برگردند.

آبی پوشان ایران عملکرد فاجعه باری در لیگ قهرمانان آسیا داشتند و در اولین بازی خود برابر الوصل امارات شکست سنگینی متحمل شدند و نتیجه بازی دوم هم به تیم المحرق بحرین واگذار کردند تا بدون امتیاز در رتبه چهارم گروه A این رقابت‌ها قرار بگیرند.

شاگردان ساپینتو با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم الوحدات اردن هستند تا اولین برد خود را در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا جشن بگیرند و علاوه بر این همچنان شانس صعود از گروهشان به مرحله بعد را داشته باشند.

استقلالی‌ها برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۴ فینال پیش رو دارند و باید در این بازی‌ها پیروز شوند تا با حضور بازیکنان خارجی مطرح خود، حذف زودهنگامی با رقابت‌های آسیایی را تجربه نکنند.

آبی پوشان ایران بعد از ۳ تساوی متوالی در لیگ برتر فوتبال توانستند طعم برد را برابر تیم مس رفسنجان بچشند تا آنها با روحیه و انگیزه زیادی به مصاف تیم الوحدات بروند.

اگر استقلال نتواند برابر حریف اردنی خود به برتری برسد در آن صورت باز هم این تیم وارد حاشیه می‌شود به همین علت ساپینتو باید تدابیری در نظر بگیرد تا تیمش در بازی امشب نتیجه بگیرد در غیر این صورت جایگاه سرمربی پرتغالی هم متزلزل می‌شود.

روزبه چشمی به دلیل مصدومیت و دیدیه اندونگ به خاطر بی انضباطی غایبان استقلال برابر الوحدات هستند.

در آن طرف، تیم الوحدات اردن الوحدات هم بازی اول خود را برابر المحرق با شکست ۴ بر صفر به پایان رساند و در دومین بازی میزبان الوصل بود و در نهایت ۲ بر یک شکست خورد تا در جایگاه سوم گروه A لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار بگیرد.

تیم الوحدات اردن در رتبه سوم جدول رده بندی لیگ اردن قرار دارد و جمال محمود ملی پوش سابق اردن سرمربی الوحدات است. این تیم اردنی در سه دیدار آخر خود در لیگ داخلی برنده بوده و امیدوار است تا برابر آبی‌های ایران هم نتیجه خوبی بگیرد. جونیور آجای نیجریه‌ای که زننده تنها گل الوحدات در لیگ قهرمانان آسیاست، مهم‌ترین لژیونر این تیم محسوب می‌شود. فراس شِلبایه کاپیتان الوحدات است و مصطفی موعًوض، عمر حسنین، وجدی نبهان و المنظر العلوی دیگر بازیکنان خارجی الوحدات هستند.

تیم استقلال برای اولین بار مقابل الوحدات قرار می‌گیرد و در سال‌های قبل در اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا برابر الفیصلی هر دو بازی رفت و برگشت را با پیروزی به پایان رساند. الوحدات هم در چهار مصاف قبلی برابر تیم‌های ایرانی، به دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست کسب کرده است.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌توانند با بردن بازی امشب در جدول رقابت‌ها بمانند و همچنان امیدوار به ماندن در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا باشند.

تیم داوری مسابقه یک دفعه تغییر کرد و داور عربستانی جانشین داور عمانی شد. محمد خالد از عربستان به همراه کمک هایش خالف الشماری و یاسر سلطان قضاوت این بازی را برعهده دارند و سليم سعيد حميد المجرفی از عمان و نجاح رهام راشد از عراق به ترتیب داور چهارم و ناظر بازی هستند.