باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد ارزنده ملی پوش سابق دوومیدانی کشورمان و رکورد دار پرش طول ایران در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه احسان حدادی بعد از چند ماه از اتفاقات رخ داده در کره جنوبی عذرخواهی کرده است، اظهار کرد: به نظرم اگر این عذرخواهی را با چاشنی استعفا همراه می‌کرد، مردم به خصوص جامعه دوومیدانی بیشتر می‌پذیرفتند. آن موقع فرصت عذرخواهی نداشتند و دنبال این بودند که از ریاست فدراسیون دوومیدانی برداشته نشوند و از این دفتر به آن دفتر و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این نماینده به آن نماینده می‌رفتند تا برکنار نشوند و بیشتر به دنبال کار خودشان بودند.

او در واکنش به این سوال که حدادی بیان کرده تا زمانی که دادگاه حکم نداده است نباید از کلمه" تجاوز" استفاده شود، گفت: هر کسی دیدگاهش نسبت به این موضوع یک چیز است. دیدگاه احسان حدادی که خودش هم درگیر این مسئله اخلاقی هست این است. باید دید به این موضوع از چه منظر و دیدگاهی دارند نگاه می‌کنند. نگاه حدادی به این مسئله عادی است.

مدیران دوومیدانی مقصر گرفتاری ورزشکاران در کره جنوبی هستند

ارزنده درباره اینکه حدادی گفته که نباید دوومیدانی کاران در کره جنوبی جریمه شوند و باید به ایران بیایند و اینجا جریمه شوند، گفت: به نظرم این صحبت‌ها خوراک یکسری از رسانه‌های داخلی هست و از نظر بین المللی این صحبت‌ها جایگاهی ندارد. اگر این اتفاق در ایران می‌افتاد، دادگاه ایران هیچ کاری نمی‌کرد؟ ورزشکارانی که در کره جنوبی گرفتار شدند به نظرم قصور کامل و صددرصدی مدیران فدراسیون دوومیدانی است. مدیران فدراسیون دوومیدانی می‌گویند ما کاری نکردیم. اتفاقا شما کار خودتان را درست انجام ندادید. اگر شما کارتان را به درستی انجام می‌دادید، ورزشکاران گرفتار نمی‌شدند. شما اردو‌های داخلی برای ورزشکاران گذاشتید و قرنطینه شان کردید و حق نداشتند جایی بروند. حتی حسین رسولی به خاطر اینکه از اردوی تیم ملی دوومیدانی بیرون زده بود و استخر رفته بود ۲ ماه محرومش کردید. سرمایه سوزی در دوومیدانی اتفاق افتاد و حدادی خودش را در اتفاقات کره جنوبی مقصر نمی‌داند و این خیلی نوبر است. من بعد روانی این اتفاقات را در نظر نمی‌گیرم که ورزشکاران در کره جنوبی چه می‌کشند، اما اینها سرمایه‌های مملکت بودند و با قصور و کوتاهی مدیران در آنجا گرفتار شدند.

رکوردار پرش طول کشورمان بیان کرد: آقایان در فدراسیون دوومیدانی می‌گویند که ما کارمان را درست انجام دادیم و این اتفاق باید می‌افتاد و این حرف‌ها را متوجه نمی‌شوم. اگر شما کارتان را درست انجام می‌دادید این اتفاقات در کره جنوبی نمی‌افتاد. کنترلی که باید انجام می‌دادید را انجام ندادید. همه اعضای تیم دوومیدانی در یک هتل بودند، اما احسان حدادی در هتل دیگری حضور داشت.

حدادی سرپرست کاروان دوومیدانی در کره جنوبی بود

او درباره اینکه احسان حدادی خودش هم در کره جنوبی بود و آیا او سرپرست کاروان دوومیدانی حساب نمی‌شود، گفت: اصلا رئیس فدراسیون دوومیدانی سرپرست کاروان در کره جنوبی بود، اما اینها با زد وبند خودشان، رئیس هیئت دوومیدانی بوشهر را به عنوان سرپرست معرفی کردند و از او خواستند که اتفاقات رخ داده را به گردن بگیرد و او را قربانی کردند تا از سرشان باز کنند. من سوال دارم آن کسی که سرمربی تیم ملی دوومیدانی در مسابقات کره جنوبی بوده است، الان به کارش ادامه نمی‌دهد؟ اصلا ما در زمان اعزام‌ها در دوومیدانی چیزی به نام سرمربی تیم ملی نداریم و سرمربی معنی ندارد و هر ورزشکاری یک مربی دارد که به مسابقات می‌رود و یک نفر هم سرپرست کاروان هست که کار‌های ورزشکاران را درست می‌کند و در کنار ورزشکاران هست و مایحتاج ورزشکاران را در چند روزی که هستند خریداری می‌کند. سپهر زاد سرمربی تیم ملی دوومیدانی در کره جنوبی بوده است و بیان کردند که سرمربی تا اطلاع ثانوی محروم است. آیا سپهرزاد از کلیه فعالیت‌ها محروم شد و یا فقط برای سرمربیگری محروم شد. اگر سپهرزاد از کلیه فعالیت‌ها محروم باشد می‌بینیم که او دارد فعالیت خود را ادامه می‌دهد. رئیس هیئت بوشهر هم محروم شد، اما اتفاقی نیفتاد و همه دارند کار خود را انجام می‌دهند و فقط یک ماستمالی کردند تا بگویند ما خیلی پیگیر اتفاقات کره جنوبی بودیم.

حدادی در این ۴ سال می خواهد آزمون و خطاهای خود را انجام بدهد

ارزنده گفت: من صحبت‌های حدادی را گوش کردم و جای تاسف دارد که جامعه دوومیدانی خواسته اش همین حدادی هست و ضعیف است، وگرنه او الان نباید رئیس فدراسیون دوومیدانی باشد. سطح آگاهی مردم به جایی نرسیده است که با قول دادن کسی را انتخاب نکنند. احسان حدادی یک فرد بی تجربه در مدیریت بود، اما او رئیس فدراسیون دوومیدانی شد و ۴ سال بچه‌های مردم نابود شوند تا این آقا آزمون و خطا‌های خود را انجام بدهد. اگر حدادی از دوومیدانی برود، به کمیته ملی المپیک می‌رود و پست و مقام در کشورمان پر است.

دوومیدانی کاران روسیه تمایل به حضور در ایران را دارند

ملی پوش سابق دوومیدانی درباره اینکه احسان حدادی قول کسب ۱۰ مدال بازی‌های آسیایی را داده است، گفت: وقتی حدادی دید نمی‌شود ۱۰ مدال در آسیا کسب کرد، اکنون آمده است می‌گوید که ورزشکاران روسیه تمایل دارند که به ایران بیایند و تابعیت ایران بگیرند تا در مسابقات قهرمانی شرکت کنند. من ارتباطم با دوومیدانی کم شده است. مثلا من می‌گویم که می‌خواهم به شما چلوکباب بدهم، اما وقتی جماعت که در دور سفره نشستند می‌گویند نان خشک به ما بده و ما آشنایی با چلوکباب نداریم. وقتی به این جایگاه می‌رسم در ذهنم می‌گویم که برای چه کسی بجنگم. من به ورزشکاران می‌گویم که آقایان در فدراسیون دوومیدانی به شما ظلم می‌کنند و من وسط آمدم تا حقتان را بگیرم. البته من هیچ خواسته‌ای از دوومیدانی ندارم، چون هم المپیک رفتم و هم مدال گرفتم و همه کار‌های خود را کرده‌ام و رکورد ایران دستم هست و تنها پرنده‌ای هستم که بالای ۸ متر پریدم. تا جایی که توانایی‌ام اجازه می‌داد کار می‌کردم. شاید اگر شرایط حدادی را داشتم و امکاناتم در حد حدادی بود، مدال المپیک می‌گرفتم، اما در حد امکانات کار‌هایی که باید می‌کردم را انجام دادم.

برخی از مربیان دوومیدانی فقط به دنبال سفر خارجی هستند

او افزود: برایم مهم نیست که سرمربی تیم ملی دوومیدانی و رئیس فدراسیون شوم و پشیزی برای من ارزش ندارد. وقتی می‌بینم که جامعه دوومیدانی هر چه من تلاش می‌کنم تا این جامعه را به آگاهی برسانم بی اعتنا هست، دلسرد می‌شوم. من به جامعه دوومیدانی می‌گویم که اتحاد تنها راه رسیدن شما به هدف و کسب مدال‌های خوب است و باید شما همدل شوید. اصلا همدلی در دوومیدانی نیست و همه برای منافع خود تلاش می‌کنند. آدم‌های ضعیف در دوومیدانی هستند. آنها نمی‌گویند که ما متحد شویم و در این اتحاد خیلی چیز‌ها هست. خیلی از مربیان از قلب و دل و جان دارند زحمت می‌کشند و به آنها خسته نباشید می‌گویم، اما بعضی از مربیان نگاهشان به دوومیدانی این است که شاگرد بگیرند تا به سفر بروند و خیلی آدم‌های کوته بین باید باشیم که نگاهمان به ورزش فقط یک سفر خارجی باشد. بعضی‌ها حاضرند هزار خفت و خواری بکشند تا فدراسیون دوومیدانی آنها را به سفر خارجی بفرستد.

توکلی آب را در آسیاب حدادی ریخت

ارزنده درباره اینکه لیگ دوومیدانی در حد مسابقات محلات برگزار شود، گفت: مثلا سپیده توکلی خودش مقابل احسان حدادی بود، اما او آب در آسیاب حدادی انداخت و تیم داد و اگر این کار را نمی‌کرد لیگ دوومیدانی بانوان اصلا برگزار نمی‌شد. حالا ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان به شاگردان توکلی رسید، اما با این مبلغ، ورزشکار نمی‌تواند یک جفت کفش برای خودش بخرد. فکر می‌کنم سال ۸۸ بود که سایپا می‌خواست تیم در لیگ دوومیدانی بدهد. خدا بیامرزه عزیز میرزایی رفته بود و بیان کرد که من ۸۰۰ میلیون بودجه می‌خواستم تا تیم بدهم. بعد از آن یک آقا رفت و گفته بود که من با ۷۰۰ میلیون تومان تیم می‌دهم. تیمور غیاثی به مدیران سایپا گفته بود که اینها شارلاتان هستند، من با ۵۰۰ میلیون تیم را می‌بندم. یک بنده خدا هم رفته بود و گفت که با ۴۰۰ میلیون تومان تیم می‌دهم و همه اینها کلاهبردار هستند. در نهایت مدیرعامل باشگاه سایپا بیان کرد که من اصلا تیم در لیگ دوومیدانی نمی‌دهم و فقط شما اینجا نیاید. این افراد و تفکرات دارند دوومیدانی را می‌چرخانند و تماما منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. کدامیک از اینها به دنبال این هستند تا دوومیدانی پیشرفت کند که هیچ کدامشان این را نمی‌خواهند. زمانی دوومیدانی پیشرفت می‌کند که استعداد یابی صورت بگیرد. الان یک سال و ۶ ماه هست که حدادی به دوومیدانی آمده است، اما اتفاقی در استعداد یابی صورت نگرفته است. ۴ ورزشکار و مربی که سرمایه دوومیدانی بودند، هم در کره جنوبی گرفتار شدند. اتفاقات کره جنوبی ماحصل حضور حدادی در دوومیدانی هست.

ارزنده بیان کرد: من می‌خواهم پیش وزیر ورزش و جوانان بروم و از او بپرسم که دنبال نجات دوومیدانی و یا گرفتار شدن این رشته ورزشی است. همه چیز براساس رانت هست. مثلا از بالا به وزیر ورزش زنگ زدند و گفتند که حدادی را از ریاست فدراسیون دوومیدانی برندار و همه اینها بده و بستان هست.