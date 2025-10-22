رئیس سازمان فضایی در خصوص پروژه مشترک ایران و چین برای کاوش در ماه توضیحاتی ارائه کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0644\u0627\u0631\u06cc\u0647\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u06cc\u0645 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647\u200c \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0627\u0648\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0647\u060c \u0628\u0627\u200c \u0686\u06cc\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0645\u0647\u0645 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0633\u0627\u0632\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0