رئیس سازمان فضایی در خصوص پروژه مشترک ایران و چین برای کاوش در ماه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالاریه، رئیس سازمان فضایی گفت: تیم تحقیقاتی ایرانی قرار است در یک پروژه‌ مشترک کاوشی در ماه، با‌ چین یک محموله مهم تحقیقاتی را بسازد.

 

United States of America
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مملکت وسط زمین و آسمون را سرانجام دهید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
کارش تموم شد پس فردا دارم میرم بده ببرم بالا برگشتنی اگه آماده بود میارمش
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اینا. واسه. مردم. نون. اب. نمیش شه. تا. میتوننننننننن مردم. نقره داغ کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرحبا به دانشمندان و متخصصان ایرانی
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
در مورد کتاب نیروی حال نمیخوای بگی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شما اقتصاد مملکت درست کنید مردم بفهمن دارن زندگی میکنن بعد به جاهای دیگه بپردازین نخبه ها
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بالاخره ردیف بودجه ها به یه شکلی و اسمی باید خرج بشه دیگه
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مثل همون میمونه که رفت فضا و عوض شد و برگشت؟! :)
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
حرفهای طنز قیاسی رو جدی نگیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
برخلاف تصورت ما عادت داریم طنزترین حرفها رو از جدی ترین آدمها بشنویم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
هر بار یه جور باید سرمایه مملکت به فنا بره. رو زمین نمیتونن مدیریت کنن میخوان برن فضا
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
نق نقو
Iran (Islamic Republic of)
تا
۰۹:۳۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مبارک چینی ها باشه
۵
۲
پاسخ دادن
