باشگاه خبرنگاران جوان - فرزندان شهید سرافراز محمد سهرابی برای رفتن به مدرسه بدرقه شدند. فاطمه ۶ ساله در نبود پدر شهیدش دراولین روز حضور در مدرسه پس از شهادت پدرش اشک ماتم ریخت. هم‌کلاسی‌های فاطمه و عباس، فرزندان شهید پاسدارمحمد سهرابی در شهرستان نهاوند استان همدان، بعد از ورود مورد استقبال گرم همکلاسی‌های خود قرار گرفتند.

گفتنی است سرهنگ پاسدار شهید کربلایی محمد سهرابی فرمانده حوزه مقاومت شهید حاج همت شعبان نهاوند تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۱۰/۱تاریخ شهادت: ۱۴۰۴/۷/۲۰این فرمانده شجاع در حمله متجاوزانه پهبادی و موشکی رژیم صهیونیستی به شهرستان نهاوند در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ مجروح و پس از ۴ ماه تحمل دردو رنج ناشی از شدت جراحات جان خویش را فدای آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و مردم ایران کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

