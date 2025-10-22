شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از افتتاح نمایشگاه مقاومتی در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه اقتصادمقاومتی درعرصه‌های محصولات تولیدی اعضای صندوق‌های قرض الحسنه اشتغالزایی در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی افتتاح شد. این مراسم با حضورمعاونت بسیج سازندگی وقرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه ناحیه هریس؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس، دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، مهندس تاجری بخشدار محترم مرکزی هریس و جناب سرهنگ عبادی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس و جمعی از مسئولین شهرستانی به همت پایگاه‌های اسوه سپاه ناحیه هریس در سالن شهید فخیمی این شهرستان برگزار شد.
منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

