بانک‌هایی که وام مسکن ندهند، جریمه می‌شوند + فیلم

معاون وزیر راه گفت بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ملی را نپردازند جریمه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی گفت: بر مبنای داده‌ها، بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند.

 

 
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
برای یه وام جزئی، سه تا ضامن با پروانه کسب میخوان، سفته میگیرن ،چک هم میگیرن.
