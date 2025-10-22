از این رو لازم است مصرف بهینه و استفاده از کارت سوخت شخصی به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، بیش‌ از پیش مدنظر قرار گیرد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.