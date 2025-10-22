۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان ۱۴۰۴ خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد پنجشنبه (یکم آبان) در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، هفتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

 از این رو لازم است مصرف بهینه و استفاده از کارت سوخت شخصی به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، بیش‌ از پیش مدنظر قرار گیرد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

 
برچسب ها: سهمیه بنزین ، سوخت بنزین ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
آغاز صدور غیرحضوری کارت سوخت در قم
نگرانی رانندگان از تاخیر در صدور کارت سوخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ترتیبی اتخاد که سهمیه بنزین خودروهای شخصی بیشتز شود وبرای نظارت وتناسب مصرف بنزین آزاد هم درکارت های شخصی شارژ شود تا مصرف آن بهینه شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مناطق برخوردار از وسایل نقلیه عمومی کمتر بنزین بدهید
مناطق گرمسیر در دوران فصل گرم بیشتر . بدهید
جدی کارشناسی کنید کل ایران رو به یه چشم دیدید، وااله اون کسی که تو سرماست بیشتر زمان روزه اش طول می کشه تا اونی که تو گرماست این عدالت هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
پس ما که خودرو نداریم
چی؟!!!!

خونواده های هستن ک تک تک اعضا شون خودرو دارند و یارانه و کالا برگ شون هم ب راه هس

بعضیا ک اصلا ندارند سهم بنزین چرا نگیرند؟؟

هزینه ایاب و ذهاب مگه ما لازم نداریم؟
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۳۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
نگران نباش دو سه برا بر خودرو جلوتر رو قیمت ماشین واسه پول یارانه بنزین کشیدن(پولشو جلو جلو گرفتن ....)
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳۰ مهر ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
اولین خودروی هیبریدی تولید داخل رونمایی شد / کاهش مصرف سوخت در خودرو در راه است
نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد
صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت‌های وارداتی گرم و منجمد اعلام شد
راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده پیوند تجاری ایران و اوراسیا/ حذف تعرفه‌های ۸۷ درصدی کالا
سرمایه‌گذاری مشترک ایران و لیبی در حوزه انرژی
ممنوعیت فعالیت سامانه نشانی به جهت موازی‌کاری با املاک و اسکان+ عکس
زمان احیای منابع آبی با همکاری مشترک فرا رسیده است
آخرین اخبار
آغاز تحویل ۲۱۸ هزار قطعه سکه پیش فروش سررسید ۳۰ مهرماه
نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد
دمای هوا در نواحی شمالی کشور کاهش یافت
تعدیل نیرو در دستگاه‌های دولتی نداریم
اولین خودروی هیبریدی تولید داخل رونمایی شد / کاهش مصرف سوخت در خودرو در راه است
پاک‌نژاد: آینده انرژی نیازمند نسل جدید نیرو‌های متخصص است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳۰ مهر ماه
صدور بیمه نامه بدون اتصال سامانه املاک و اسکان غیر قانونی شد/ الزام اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
سرمایه‌گذاری مشترک ایران و لیبی در حوزه انرژی
طرح‌های گردشگری همجوار تأسیسات آبی صرفا در چارچوب ضوابط قانونی اجرا می‌شوند
بیمه محصولات مشمول قیمت گذاری اجباری است/ خریدگندم بر مبنای کیفیت در سال زراعی جدید+ فیلم
راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده پیوند تجاری ایران و اوراسیا/ حذف تعرفه‌های ۸۷ درصدی کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
زمان احیای منابع آبی با همکاری مشترک فرا رسیده است
قیمت گوشت‌های وارداتی گرم و منجمد اعلام شد
۵۷ درصد قرائت برق شبکه با کنتور هوشمند است
ممنوعیت فعالیت سامانه نشانی به جهت موازی‌کاری با املاک و اسکان+ عکس
تامین نهاده دامی با نرخ مصوب تعریفی ندارد
ماجرای فرودگاه اردبیل از زبان وزیر راه وشهرسازی / قرارداد راه‌آهن رشت-آستارا به‌زودی منعقد می‌شود+ فیلم
شهر لجستیکی در تهران آغاز به کار می‌کند
ایمنی آسانسورها افزایش می‌یابد
قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد+ عکس
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی
رشد متوسط ۲۰ درصدی تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
جزئیات افزایش تعرفه‌های برق اعلام شد
برنامه ویژه‌ای برای بازگشت ارز صادراتی در حال اجرا است
بیش از ۲۸ درصد مساحت کشور در معرض خطر سیلاب
افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید بهشتی
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، امشب شارژ می‌شود
کمبودی در عرضه حبوبات نداریم/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی به ۳۹۰ هزارتومان رسید