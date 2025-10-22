باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری ۲۴۰۰۰ میلیارد تومانی در بندر شهید بهشتی چابهار انجام شده است گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا از هشت و نیم میلیون تن به ۱۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد:دولت برنامه دارد که در یک سال آینده، ۵۰ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی کالای اساسی را در این بندر افزایش دهد. این افزایش ظرفیت با اجرای طرح‌هایی شامل سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده خواهد بود.

او بیان کرد: بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان دومین بندر کانتینری کشور، با عملیات ۸۰ هزار تی‌ای و کانتینر، رشد ۸۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. همچنین در حوزه کالاهای اساسی، حدود ۷۳۰ هزار تن تخلیه کالا انجام شده که رشد ۱۷۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود:سرمایه‌گذاری ۲۴۰۰۰ میلیارد تومانی دولت و بخش خصوصی در بندر شهید بهشتی چابهار نشان‌دهنده عزم دولت برای توسعه همه‌جانبه تنها بندر اقیانوسی ایران است.

او افزود: امکانات فنی بندر چابهار نسبت به گذشته بسیار متفاوت خواهد بود و این بندر به یکی از بنادر مهم و استراتژیک ایران تبدیل می شود.

وی افزود: این بندر که در حال اتصال به ریل سراسری است، در مسیری رو به رشد برای حمل کالا و تجارت دریامحور قرار گرفته است. همچنین، روزانه قابلیت تحویل ۵۰ متر و ماهانه ۱۵۰۰ متر در این بندر قابل تحویل است.

رسولی اظهار کرد: با راه‌اندازی پایانه بین‌المللی مسافر دریایی و خط کشتی مسافری میان دو کشور ایران و عمان، بندر چابهار در آینده نزدیک به قطب گردشگری دریایی کشور تبدیل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:سرمایه‌گذاری دولت در بندر شهید بهشتی چابهار، باعث توسعه استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کشور خواهد شد.