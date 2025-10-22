یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد که شبکه‌های نمایش خانگی با تکرار و قبح‌زدایی ناهنجاری‌ها به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی مردم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدامین حسام، کارشناس فضای مجازی درباره رقابت شبکه‌های نمایش خانگی در به‌کار بردن شوخی‌های سخیف جنسی، هنجارشکنی و مسائلی از این دست گفت: شبکه‌های نمایش خانگی بنگاه‌های فرهنگی نیستند، بلکه آنها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، که در حالت خوشبینانه فقط برای سرمایه‌گذاری یکسری اقدام انجام می‌دهند. اما در حالت بدبینانه در این شبکه‌ها پول‌شویی صورت می‌گیرد. این شبکه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و بازاریابی تبدیل شده‌اند، که بجای نفع معنوی و فرهنگی، به دنبال نفع مادی هستند.

این کارشناس فضای مجازی به سازوکار نظارتی ساترا اشاره کرد و گفت: اگرچه برای ساترا قوانین تعریف شده، ولی این نهاد تنظیم‌گر توان اجرایی ندارد. مصادیق زیادی را شاهد هستیم که ساترا نسبت به مسئله‌ای موضع داشته، ولی امکان اعمال‌نظر را نداشته است. چون بازوی اجرایی و قهریه به دست ساترا نیست و این نهاد در بهترین حالت می‌تواند به عنوان یک شاکی شکایت کند.

حسام بیان کرد: اگر شبکه نمایش خانگی در کوتاه مدت بتواند مخاطب و جذب سرمایه داشته باشد، اولاً این سرمایه‌ها ماندگار نیستند، ثانیاً تبعات فرهنگی این آثار در میان مدت و بلند مدت بسیار مهلک و غیرقابل جبران خواهد بود. بنابراین، شبکه نمایش خانگی در حال تغییر ذائقه فرهنگی مردم ماست و به دنبال آن مخاطب تحت تاثیر رسانه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این رسانه ذائقه فرهنگی مردم را به صورت تربیت معکوس تغییر می‌دهد و به دنبال آن حساسیت فرهنگی مردم را نسبت به بعضی مسائل کم می‌کند، افزود: آن هم با تکرار و قبح‌زدایی. شاید برای بار اول قبح‌شکنی از سوی مخاطب پس زده شود، اما برای بار دوم، سوم و چهارم برای مخاطب عادی می‌شود. اینکه حساسیت جامعه نسبت به یک ناهنجاری اجتماعی کم بشود و آن ناهنجاری به هنجار و به مرور به ارزش تبدیل شود، بزرگترین ضربه مهلک این شبکه‌ها به بستر فرهنگی جامعه ماست.

حسام در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شکست برخی پروژه‌ها در جذب مخاطب، باز این شبکه‌ها و به دنبال آن تهیه‌کنندگان اصرار به تولید چنین سریال‌هایی دارند؟ تصریح کرد: شبکه نمایش خانگی به دلیل عدم نظارت، کنترل و عدم شفافیت‌های مالی به یکی از جایگاه‌های پول‌شویی تبدیل شده است. یعنی شخص قصد چرخش پول و سفید کردن آن را دارد، به همین دلیل در این رسانه سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد که وضعیت آرام شد، سرمایه‌اش را خارج می‌کند. مثال این موضوع آقای امامی، سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد» بود. 

این کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حجم این آثار و دست گذاشتن بر روی ارزش‌های فرهنگی جامعه مشکوک نیست؟ گفت: اگر بخواهیم بر سیاست‌های بدبینانه دست بگذاریم، موضوع خطرناک می‌شود. من سعی می‌کنم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنم. بنظرم تولیدکننده و تهیه‌کننده پلتفرم به عنوان بنگاه اقتصادی به این شبکه نگاه می‌کنند. کسی که یک پلتفرم را به مثابه بنگاه اقتصادی می‌بیند، اولین هدفش رسیدن به پول و منفعت بیشتر است.

وی افزود: در دومین گام زمانی می‌توان به پول بیشتر دست یافت، که توجه بیشتری را جلب کرد. سومین راه دست گذاشتن بر ناهنجاری‌هایی است که در فضای مجازی بیشتر وایرال می‌شود. به کل این پروسه «اقتصاد توجه» می‌گویند. بدین معنا که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که توجه به عنصر کمیاب تبدیل شده است. به همین دلیل، پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا می‌خواهند عنصر توجه را به خود جلب کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
همشون فاسدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مملکتو به فنا دادین دنبال چی هستین؟!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
برید خدا رو شکر کنید کف جامعه برید ببینید بدتر از اینها هست اینها هشدار می دهد به چنین کارشناس هایی که برید تو جامعه هنجار ها
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اینها ارکان اصلی خانواده را هدف قرار داده اند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از هالیود الگوبرداری میکنند
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آره تازگی طنزها خیلی جنسی شده و این اصلا خوب نیست انگار نویسندگان مغزشان قفل کرده
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۳۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
همجور گروه سنی در مملکت وجود داره و همه مور ذائقه وجود داره / دلیل نمیشه از اولی صبح که صدا و سیما شروع بکار میکنه تمام فیلمها را ببینی / برنامه های متناسب با شرایط سنی خودش را باید ببینه
مثلا لزومی نداراه کودکان اخبار و مسائل غزه یا عملکرد رئیس جمهور فرانسه را بدونن / باید در خانواده اینجور برنامه ها را برای خودشان تفکیک کنن
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
معمولا ایرانی ها خانوداگی پای برنامه ها و فیلمها می نشیند تو رو نمی دانیم
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چون فرق کمدین و یک مسخره و جلف را نمیدانند ،جالب اینه که قیافه هم میگیرند . حالا همین آدم اگه راست میگه اجازه بده دخترش همین کارها را که میخواد بقیه انجام بدن بکنه ،
۰
۷
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شک نکنید دستهایی در کار است و دستور مستقیم میگیرند ،
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دستور اسرائیلی وامریکایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
برید خدا رو شکر کنید کف جامعه برید ببینید بدتر از اینها هست اینها هشدار می دهد به چنین کارشناس هایی که برید تو جامعه هنجار ها رو درست کنید که به فیلم نرسد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
پلتفرم های ایرانی گوی سبقت رو توی ابتذال از ماهواره ربودن واقعا
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شبکه نمایش خانگی اینقدر چیپ و سطح پایین شده واقعا نه برای ما جذابیتی داره نه میشه جلوی بچه ها دید چه سریال هاش رو و چه برنامه های دیگه ش با محتوای تاک شو یا امثال اون کاملا مشخصه یه تجارتی با رقابت بالا بین پلتفرم ها راه افتاده که هیچ نظارتی روش نیست و فقط هدفش کسب درآمده به هر قیمتی؛ سریال ها تمام موضوعات قتل و تجاوز و روابط غیراخلاقی و مواد مخدر و مشروب و .... و باقی برنامه ها هم تمام شوخی های جنسی زشت و زننده؛ حالا این پلتفرم ها به کجا و کی وصل هستن الله اعلم
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فیلمها بشدت باید از نظر سنی و تاهل طبقه بندی بشن
۰
۴
پاسخ دادن
