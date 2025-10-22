احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه برای سفری یک‌روزه وارد منامه بحرین شد و در بدو ورود از سوی عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مورد استقبال قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه با استقبال عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزشی ایران، وارد منامه شد.

در بدو ورود، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با عبدالرحمن صادق عسگر دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ورزشی و تقویت ارتباطات میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دنیامالی با قدردانی از میزبانی بحرین و با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور، حضور خود در منامه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های ورزشی و تعاملات دوجانبه دانست.

وی گفت: تلاش همکارانم برای آماده‌سازی کاروان ایران در این رقابت‌ها قابل تقدیر است. امیدوارم ورزشکاران جوان کشورمان ضمن کسب تجربه‌ای ارزشمند، با نتایجی درخور و خاطراتی خوش از این رویداد بازگردند.

عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در بحرین، برای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان آرزوی موفقیت کرد و گفت: میزبانی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان برای بحرین اهمیت ویژه‌ای دارد. بیش از چهار هزار نفر از کشور‌های مختلف برای اجرای این رقابت‌ها دعوت شده‌اند و حضور ۴۵ کشور آسیایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و آماده‌سازی برای میزبانی‌های آینده است.

مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) ساعت ۱۸ در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار می‌شود و وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.

کاروان ورزشی ایران با عنوان «سفیران امید» و ترکیب ۲۳۶ ورزشکار در ۲۲ رشته در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

در این سفر یک‌روزه، محمدحسن تقی‌زاده، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی را همراهی می‌کند.

برچسب ها: وزیر ورزش ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان؛
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
بازی‌های آسیایی جوانان؛
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
صولت: به دنبال فینال و قهرمانی در بحرین هستیم
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک