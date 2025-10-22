باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کتاب شعری که شکرگذاری را به کودکان آموزش می‌دهد + فیلم

کارشناس کتاب کودک در خصوص کتابی با‌ موضوع شکرگذاری توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصوره مصطفی زاده، کارشناس کتاب کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی به معرفی کتاب با موضوع  شکرگذاری پرداخت.

 

