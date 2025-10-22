امرو ز در نشستی قیمت کالا‌های تولیدی گیلان با حضور استاندار و جمعی از مسئولان در ستاد تنظیم بازار گیلان بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت : کالاهای تولیدی با نظارت  باید ارزانتر  از دیگر استان ها در بازار های گیلان ارائه شود. 

استاندار گیلان با بیان اینکه نقدها در خصوص  افزایش قیمت ها در استان مطرح می شود، گفت : با توجه به اینکه گیلان استان گردشگر پذیری است، و در تمامی فصول شاهد حضور مسافر در استان هستیم این خود یکی از افزایش  قیمت کالاها است. 

حق شناس با تاکید بر اینکه توجه به دهک های کم درآمد مورد توجه قرار گیرد، افزود : نظارت و حضور در بازار به منظور رسیدگی  و تنظیم قیمت ها بسیار مهم است.‌

صالح محمدی‌، رییس جهاد کشاورزی گیلان در این نشست گفت : امسال شاهد افزایش اکثر تولیدات کشاورزی در استان بودیم.‌

رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برخی از محصولات به دیگر کشورها صادر می شود،  افزود: زیتون،  چای و برنج و ‌.. از اهم محصولات استان شمرده می شود.

در این نشست قیمت و توزیع گوشت مرغ و برنج در بازار مورد بررسی قرار گرفت.‌

برچسب ها: تنظیم بازار ، مرغ
بازداشت موقت تعدادی از کارکنان شهرداری رحیم آباد
محصولات کشاورزی صادراتی، شناسنامه دار می شوند
نقش گیلان در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه
