مانور تمام‌عیار استقامت بام ایران صبح امروز چهارشنبه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به دستور جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری مانور استقامت بام ایران در شهرستان بن آغاز شد.

در این مانور، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، اعضای شورای تأمین استان، مدیران کل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، انتظامی و نظامی و همچنین مدیران کل مدیریت بحران استان‌های معین شامل اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.

هدف از برگزاری این مانور، ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، سنجش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی و هماهنگی بین نیرو‌های امدادی و خدماتی استان است.

برچسب ها: مدیریت بحران ، مانور عملیاتی
خبرهای مرتبط
برگزاری مانور توان‌افزایی تیم‌های جست‌و‌جو و نجات در سیلاب در دوپلان+تصاویر
سنجش توان نیرو‌های امدادی در مانور تمام عیار امداد و نجات لردگان+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۵۰ سرویس اطلاعاتی به اسرائیل برای حمله به ایران کمک کردند‌/ اعتمادی به مذاکره با آمریکا نداریم
آخرین اخبار
۵۰ سرویس اطلاعاتی به اسرائیل برای حمله به ایران کمک کردند‌/ اعتمادی به مذاکره با آمریکا نداریم
اجرای مانور استقامت بام ایران در چهارمحال و بختیاری + تصاویر