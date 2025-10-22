باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به دستور جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری مانور استقامت بام ایران در شهرستان بن آغاز شد.
در این مانور، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، اعضای شورای تأمین استان، مدیران کل دستگاههای امدادی و خدماترسان، انتظامی و نظامی و همچنین مدیران کل مدیریت بحران استانهای معین شامل اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.
هدف از برگزاری این مانور، ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی، سنجش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی و هماهنگی بین نیروهای امدادی و خدماتی استان است.