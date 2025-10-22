باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد با برتری برابر مس رفسنجان، دومین پیروزی خود را در فصل بیست‌وپنجم این رقابت‌ها به دست آورد. آبی‌پوشان پایتخت حالا خود را برای سومین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌کنند؛ جایی که باید فردا برابر تیم الوحدات اردن صف‌آرایی کنند.

با توجه به اینکه هر دو تیم تاکنون بدون امتیاز هستند، این دیدار برای هر دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر دو به دنبال کسب اولین سه امتیاز آسیایی خود در فصل جاری هستند.

در فصل جاری لیگ برتر، استقلال تنها در دو مسابقه موفق به ثبت کلین‌شیت شده است؛ برابر تیم‌های تراکتور و مس رفسنجان که هر دو دیدار با پیروزی آبی‌ها خاتمه یافت.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در تمرینات اخیر تأکید زیادی بر حفظ انسجام دفاعی و تمرکز در خط عقب داشته تا شاگردانش بتوانند در رقابت‌های آسیایی نیز دروازه خود را بسته نگه دارند.

ساپینتو از بازیکنان خود خواسته است ابتدا با تمرکز بالا مانع از گلزنی حریف شوند و سپس با کار تیمی و ضدحملات سریع به دروازه الوحدات نزدیک شوند. او در جلسات فنی، بر انتقال سریع توپ از خط دفاع به حمله تأکید ویژه‌ای داشته است.

با توجه به سبک تدافعی تیم الوحدات، سرمربی استقلال روی بازیکنان سرعتی خود از جمله یاسر آسانی، صالح حردانی و چند چهره دیگر حساب ویژه‌ای باز کرده است.

همچنین احتمال دارد به دلیل سرعت بالاتر ابوالفضل جلالی نسبت به حسین گودرزی، جلالی در ترکیب اصلی آبی‌ها قرار گیرد تا جناح چپ استقلال تهاجمی‌تر عمل کند.