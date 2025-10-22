نام ۸۰ نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمره پژوهشگران پراستناد ۲ درصد جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فهرست ۲۰۲۵ دانشگاه استنفورد تحت عنوان پژوهشگران پراستناد ۲ درصد جهان منتشر شد.

در این ارزیابی، با تحلیل داده‌های پایگاه اسکوپس بر اساس روش‌شناسی ویژه‌ای، پژوهشگران پراستناد برتر جهان در یک پایگاه اطلاعاتی شناسایی و معرفی می‌شوند.

روش‌شناسی ابداع شده، مبتنی بر مجموعه‌ای از سنجه‌ها برای ارزیابی تاثیر استنادی پژوهشگران در رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف است.

آمار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که موفق به حضور در فهرست معتبر ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شده‌اند، در طول سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده و به ترتیب از ۲۷ و ۵۸ نفر به ۸۰ نفر رسیده است. این افزایش، در کنار رشد سایر سنجه‌های علمی، نشان‌دهنده ارتقای موثر سطح تحقیقات و فناوری در دانشگاه است.