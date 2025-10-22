رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: بیشتر بیمارستان‌های ناایمن اصلاح شده‌اند و چهار بیمارستان باقی‌مانده نیز در حال تکمیل اقدامات فنی و ایمنی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی درباره آخرین وضعیت بیمارستان‌های ناایمن پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر تنها چهار بیمارستان تهران شامل بیمارستان سینا، بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان شهدای یافت‌آباد و بیمارستان رسول اکرم (ص) در فهرست ساختمان‌های ناایمن باقی مانده‌اند که برای هر چهار مرکز، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی آغاز شده است. بخشی از این مراکز درمانی مراحل اصلی بازسازی، اصلاح تأسیسات و به‌روزرسانی سیستم‌های ایمنی از جمله سامانه‌های اعلام و اطفای حریق را به پایان رسانده‌اند و برخی دیگر نیز در حال تکمیل مراحل اجرایی خود هستند.

وی افزود: سازمان آتش‌نشانی تهران از زمان شناسایی این بیمارستان‌ها، جلسات منظم کارشناسی با مدیران و مالکان آنها برگزار کرده و دستورالعمل‌های ایمنی و فنی را ابلاغ کرده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت ویژه ایمن‌سازی مراکز درمانی گفت: با توجه به نقش حیاتی بیمارستان‌ها در مواقع بحرانی و ضرورت استمرار خدمات درمانی در شرایط اضطراری، ایمن‌سازی این مراکز از اولویت‌های اصلی سازمان آتش‌نشانی است. از این‌رو، روند کار به‌صورت مستمر پایش می‌شود و کارشناسان ما به‌طور منظم وضعیت ایمنی این مراکز را ارزیابی و گزارش‌های دقیق به مدیریت شهری ارائه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تا پایان سال جاری، هیچ بیمارستانی در فهرست ساختمان‌های ناایمن باقی نماند و تمامی مراکز درمانی شهر تهران به سطح استاندارد ایمنی مطلوب برسند. در این مسیر همکاری جدی و تعهد مدیران بیمارستان‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد و خوشبختانه تاکنون تعامل بسیار خوبی میان مدیران بیمارستان‌ها و سازمان آتش‌نشانی برقرار بوده است.

منبع: شهر

برچسب ها: بیمارستان ، ساختمان ناایمن ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
