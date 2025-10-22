فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۶۶ نفر از عاملان برگزاری قمار و شرط بندی و پلمب ۳ واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: در پی دریافت گزارش فعالیت باند‌های قمار و شرط بندی در سطح شهرستان که همراه با تجمع افراد و سلب آسایش برای شهروندان بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در تعامل با کلانتری‌ها پس از انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع، طی مأموریت‌های مجزا ۶۶ عامل برگزاری قمار را حین ارتکاب به جرم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: بیش از ۳ هزار قلم انواع آلات قماربازی، یک دستگاه ATM، ۳ دستگاه خودپرداز عابربانک سیار با تراکنش‌های میلیاردی و مبلغ ۳۶ میلیون ریال وجه حاصل از قمار از محل وقوع جرم کشف شد.

سرهنگ روشن قلب همچنین از پلمب ۳ واحد صنفی محل قماربازی و سلب آسایش عمومی خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

او از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان