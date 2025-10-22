باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نازیلا یوسفی دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور اعلام کرد: از بین دارو‌های تازه افزوده‌شده، چهار دارو در حوزه آنکولوژی، سه دارو در بیماری‌های تنفسی، یک دارو برای آنژوادم ارثی و یک دارو برای نفروپاتی دیابتی به فهرست اضافه شده است.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، یوسفی ادامه داد: دو دارو در حوزه اعصاب و روان و یک دارو برای درمان درماتیت آتوپیک نیز تصویب شد و حوزه رادیودارو‌های تشخیصی و درمانی با شش داروی جدید بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: دارو‌های جدید دارای تأییدیه‌های بین‌المللی بوده و با رویکرد هزینه‌اثربخش وارد فهرست دارویی کشور شده‌اند. این دارو‌ها پس از اخذ مجوز‌های لازم در ماه‌های آینده وارد بازار دارویی کشور می‌شوند. فهرست به‌روز شده از طریق تارنمای سازمان غذا و دارو و سامانه IRC قابل دسترسی است.